Le PSG Handball se relance en Liqui Moly Starligue

Giflé contre Veszprém cette semaine (41-28), le PSG Handball retrouvait les parquets ce dimanche contre Dunkerque. Et les Parisiens se sont bien relevés en s’imposant facilement (39-31).

Jeudi soir, le PSG Handball a vécu sa plus large défaite depuis que QSI a repris le club en 2012 contre Veszprém en EHF Champions League. Un très large revers (41-28) que le club de la capitale devait vite oublier, lui qui recevait Dunkerque ce dimanche soir pour le compte de la troisième journée de la Liqui Moly Starligue. Dans cette rencontre, ce sont les Parisiens qui vont faire la course en tête (4-2, 5e). Ils vont réussir à maintenir un écart de deux buts assez longtemps dans cette première mi-temps avant de voir les Dunkerquois revenir à un but (8-7, 14e). C’est à ce moment-là que le PSG Handball décide d’accélérer pour prendre rapidement quatre buts d’avance (11-7, 17e). Une avance qui va petit à petit monter pour finalement atteindre plus sept à la mi-temps (20-13).

Un grand Elohim Prandi en attaque

Au retour des vestiaires, le PSG Handball va poursuivre sa domination, arrivant à compter jusqu’à douze buts d’avance (29-17, 41e). Le club de la capitale va gérer la fin de la rencontre pour finalement s’imposer de huit buts (39-31). Avec ce succès, le PSG Handball réalise la passe de trois en Liqui Moly Starligue et prépare au mieux la réception de Plock en EHF Champions League jeudi soir (20h45). Lors de ce succès, Elohim Prandi a particulièrement brillé avec neuf buts. Jacob Holm n’est pas en reste avec sept réalisations, alors que dans les buts, Andreas Palicka a réalisé neuf parades.