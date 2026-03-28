PSG Handball
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Le PSG Handball s’impose de justesse contre Nîmes

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas28 mars 2026

Après la trêve internationale, le PSG Handball retrouvait les parquets hier soir avec un déplacement à Nîmes. Et les Parisiens se sont imposés d’un petit but (33-34).

Leader de la Liqui Moly Starligue, le PSG Handball retrouvait le championnat hier soir avec le déplacement à Nîmes dans le cadre de la 21e journée. Après le retour de la trêve, les Parisiens commencent bien la rencontre en prenant rapidement l’avantage (1-3, 4e). Mais les locaux ne vont pas lâcher et réussir à égaliser (4-4, 8e). La première mi-temps est serrée même si le PSG Handball n’est jamais mené dans cette dernière. L’écart va osciller entre plus deux et plus un pour les Rouge & Bleu. Les Parisiens vont finalement rentrer aux vestiaires avec une avance de trois buts (14-17). 

Le PSG Handball s’offre le choc de Liqui Moly Starligue contre Montpellier
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Une fin de match haletante

Dès le début de la deuxième mi-temps, le PSG Handball va accélérer et compter jusqu’à six buts d’avance (18-22, 35e). Après ce large écart, Nîmes va petit à petit revenir dans le match et réduire l’écart (22-24, 41e). Mais le PSG Handball va réussir à maintenir une légère avance pour finalement s’imposer d’un but (33-34). En attaque, Yahia Omar a brillé avec neuf buts, tout comme Kamil Syprzak (7 buts) et Elohim Prandi (5 buts). Dans les buts, Jannick Green a réalisé sept parades sur 21 tirs concédés. Avec ce précieux succès, le PSG Handball conforte sa place de leader avec quatre points d’avance sur Nantes, qui a un match en moins. Les Parisiens retrouveront les parquets avec la réception d’Istres dans le cadre de la 22e journée de championnat le 5 avril prochain.

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas28 mars 2026

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