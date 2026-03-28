Le PSG Handball s’impose de justesse contre Nîmes

Après la trêve internationale, le PSG Handball retrouvait les parquets hier soir avec un déplacement à Nîmes. Et les Parisiens se sont imposés d’un petit but (33-34).

Leader de la Liqui Moly Starligue, le PSG Handball retrouvait le championnat hier soir avec le déplacement à Nîmes dans le cadre de la 21e journée. Après le retour de la trêve, les Parisiens commencent bien la rencontre en prenant rapidement l’avantage (1-3, 4e). Mais les locaux ne vont pas lâcher et réussir à égaliser (4-4, 8e). La première mi-temps est serrée même si le PSG Handball n’est jamais mené dans cette dernière. L’écart va osciller entre plus deux et plus un pour les Rouge & Bleu. Les Parisiens vont finalement rentrer aux vestiaires avec une avance de trois buts (14-17).

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Une fin de match haletante

Dès le début de la deuxième mi-temps, le PSG Handball va accélérer et compter jusqu’à six buts d’avance (18-22, 35e). Après ce large écart, Nîmes va petit à petit revenir dans le match et réduire l’écart (22-24, 41e). Mais le PSG Handball va réussir à maintenir une légère avance pour finalement s’imposer d’un but (33-34). En attaque, Yahia Omar a brillé avec neuf buts, tout comme Kamil Syprzak (7 buts) et Elohim Prandi (5 buts). Dans les buts, Jannick Green a réalisé sept parades sur 21 tirs concédés. Avec ce précieux succès, le PSG Handball conforte sa place de leader avec quatre points d’avance sur Nantes, qui a un match en moins. Les Parisiens retrouveront les parquets avec la réception d’Istres dans le cadre de la 22e journée de championnat le 5 avril prochain.