Opposé au HBC Nantes dans ce Trophée des Champions 2024, le PSG Handball s’est largement incliné à Poitier sur le score de 29-36.

Le PSG Handball ne démarre pas au mieux sa saison 2024-2025. Après une tournée estivale au Japon, les handballeurs parisiens lançaient leur nouvel exercice ce samedi soir sur le parquet de Poitier. À cette occasion, les Rouge & Bleu affrontaient le HBC Nantes dans l’édition 2024 du Trophée des Champions. Et le dernier vainqueur de la Coupe de France s’est facilement imposé face aux champions en titre.

Le PSG complètement dominé

Dès les premières minutes, la domination du H a été totale avec une avance de six buts après 20 minutes de jeu (13-7). Les Parisiens ont su se remobiliser en revenant à un but avant la pause (16-15, 30′). Mais pour cette première de l’ère post-Nikola Karabatic, le PSG Handball n’a pas été à la hauteur de l’enjeu. Face au gardien nantais, Ivan Pesic, impérial dans les buts (9 arrêts), le club parisien a une nouvelle fois accumulé un retard trop important lors du second acte pour finalement s’incliner sur le score de 29-36. Les Parisiens enchaînent une troisième défaite d’affilée face à Nantes (Championnat, la Coupe de France et Trophée des champions).

Après la rencontre, l’arrière gauche français, Elohim Prandi, a réagi à cette large défaite, dans des propos rapportés par L’Equipe. « On n’est pas prêt. On manque d’expérience sur notre défense. On a pas mal de jeunes qui ne prennent pas conscience du niveau de la Liqui Moly. Nantes a mérité à 200 %. La saison est encore longue, on va continuer à bosser. Si on doit commencer à se cacher (derrière des excuses), faut arrêter tout de suite. On se doit d’être performant malgré les conditions. Il ne faut pas s’affoler, ce n’est que le début de la saison. » Le PSG Handball devra rapidement réagir lors de son prochain match face à Billère le 3 septembre en Coupe de France.