Le PSG Handball s’incline face à Plock en Ligue des champions

Dans le cadre de la 11e journée de l’EHF Champions League, le PSG Handball s’est incliné à domicile face à la formation polonaise de Wisla Plock (28-31).

Après une qualification en demi-finales de Coupe de France dans un scénario fou, le PSG Handball retrouvait la Ligue des champions ce jeudi soir. Opposés à Wisla Plock, les handballeurs parisiens voulaient offrir un beau spectacle au public de Coubertin face à une formation polonaise qui possédait la meilleure défense de la compétition, malgré leur 7e place au classement. Et rapidement, les joueurs de Raul Gonzalez ont affiché des difficultés face à la solide équipe de Plock.

Le PSG rate l’occasion de monter sur le podium

Les Rouge & Bleu étaient menés de deux buts après le quart d’heure de jeu (6-8, 15e) puis ont peu à peu réussi à revenir dans la partie (9-9, 21e) avant de prendre un avantage d’un but à la pause (15-14, 30e). Mais dans le second acte, le PSG Handball a fait preuve de nombreuses maladresse et Plock en a parfaitement profité pour reprendre les devants dans cette rencontre (17-19, 41e). Les Parisiens ont notamment passé six minutes sans marquer le moindre but. Mais, après avoir corrigé leurs erreurs techniques, les champions de France ont su revenir dans la partie (23-23, 49e). Cependant, avec une expulsion dans le money-time du match, le PSG Handball a perdu ses moyens et s’est incliné face à Wisla Plock (28-31). Avec cette défaite, les Parisiens ont raté l’occasion de remonter sur le podium et occupe la 4e place du classement. Le club de la capitale retrouvera la compétition dimanche avec un déplacement à Dunkerque en Liqui Moly Starligue.

Le classement du groupe A

One Veszprém HC – 20 pts (+56) Sporting CP – 15 pts (+53) Füchse Berlin – 14 pts (+23) Paris Saint-Germain Handball – 14 pts (-5) Dinamo Bucuresti – 10 pts (-16) Orlen Wisla Plock – 6 pts (-2) HC Eurofarm Pelister – 6 pts (-42) Fredericia Håndbold Klub – 3 pts (-67)