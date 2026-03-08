Le PSG Handball s’offre le choc de Liqui Moly Starligue contre Montpellier

Le PSG Handball affrontait hier soir Montpellier lors du choc de la 19e journée de Liqui Moly Starligue. Et les Parisiens se sont offerts les Montpelliérains pour poursuivre leur belle saison en championnat.

Après son nul en EHF Champions League contre Pelister mercredi soir (34-34), le PSG Handball retrouvait les parquets hier soir avec le déplacement à Montpellier dans le choc de la 19e journée de Liqui Moly Starligue. Il faut attendre deux minutes pour voir le score se débloquer, et c’est le PSG Handball qui ouvre le score sur un jet de 7 mètres de Kamil Syprzak. Les Parisiens vont faire la course en tête dans ce début de match (3-4, 5e) même si les locaux vont réussir à prendre l’avantage (5-4, 8e). Les deux équipes vont se rendre coup pour coup et ne jamais réussir à s’offrir une avance confortable. Il faudra attendre les 10 dernières minutes de la première mi-temps pour voir le PSG Handball prendre trois buts d’avance (10-13, 20e). Il arrivera même à avoir quatre buts d’avance (10-14, 22e), écart au moment de rentrer aux vestiaires (14-18).

Un choc qui a tenu ses promesses

Le début de seconde période est équilibré, le PSG Handball arrive à conserver une avance confortable (17-20, 36e). Les Montpelliérains vont réussir à revenir à deux buts (22-24, 44e) sans jamais mettre en danger le PSG, qui va rapidement reprendre quatre réalisations d’avance (24-28, 51e). Après un petit relâchement en fin de match, le PSG Handball va voir Montpellier revenir à un but (30-31, 59e). Mais les Parisiens vont finalement s’imposer (30-32) et poursuivre leur très belle saison en championnat avec une dix-huitième victoire en 19 matches (un nul). Le PSG Handball conserve ainsi sa place de leader, avec deux points d’avance sur Nantes. Les Parisiens retrouveront les parquets mercredi soir avec la réception de Magdeburg pour la dernière journée de la phase de groupes de l’EHF Champions League. Quatre jours plus tard, le PSG Handball recevra Toulouse en Liqui Moly Starligue.