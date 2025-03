Le PSG Handball s’offre Nantes dans le choc du championnat

Ce dimanche après-midi, le PSG Handball recevait Nantes en Liqui Moly Starligue. Et les Parisiens ont remporté ce choc (34-28) pour reprendre la tête du championnat.

Ces dernières années, Nantes était la bête noire du PSG Handball. Les Nantais restaient sur quatre victoires de suite contre les Parisiens avant la victoire au bout du suspense des Rouge & Bleu en quart de finale de la Coupe de France il y a un mois (40-39). Ce dimanche, les deux équipes se retrouvaient sur le parquet de Coubertin pour un choc au sommet de la 19e journée de la Liqui Moly Starligue. Deuxième au coup d’envoi, le PSG devait s’imposer devant son public afin de reprendre la tête du championnat. Et dès le début de la rencontre, les coéquipiers d’Elohim Prandi prennent les choses en main (5-2, 6e). Les Parisiens vont réussir à conserver une belle avance pendant l’entièreté de la première mi-temps (12-8, 19e). Le PSG Handball rentre finalement aux vestiaires avec une avance de cinq buts (16-11).

Une rencontre maîtrisée de bout en bout

En seconde période, le PSG Handball va poursuivre sa domination, prenant jusqu’à six buts d’avance (20-14, 36e). Les Nantais vont tenter de se rapprocher (21-18, 43e) mais sans jamais réussir à faire trembler le PSG. Les Parisiens vont réussir à maintenir une avance confortable pour finalement s’imposer de six buts (34-28) et de façon autoritaire. Avec ce succès, le PSG Handball reprend la tête de la Liqui Moly Starligue à son adversaire du soir. Il faudra attendre le 21 mars prochain pour revoir les Parisiens sur le terrain, avec un déplacement à Ivry pour le compte de la 20e journée de championnat, trêve internationale oblige.