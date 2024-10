Le PSG Handball s’offre une balade de santé contre Créteil

Ce dimanche après-midi, le PSG Handball se déplaçait à Créteil pour le compte de la sixième journée de Liqui Moly Starligue. Et les Parisiens se sont largement imposés dans ce derby francilien (31-45).

Vainqueur de Fredericia (38-30) en EHF Champions League cette semaine, le PSG Handball retrouvait les parquets ce dimanche après-midi avec le déplacement à Créteil pour le compte de la sixième journée de la Liqui Moly Starligue. Dans ce derby francilien, le club de la capitale va rapidement prendre une belle avance (1-5, 4e). Une avance qui va continuer à grandir au fil des dix premières minutes de la première période (4-10, 11e). Après ce tsunami, les locaux vont réussir à se rapprocher à trois buts du PSG (8-11, 15e). Pas de quoi inquiéter les coéquipiers de Luka Karabatic, qui vont rapidement reprendre un confortable matelas d’avance (12-17, 23e). Le PSG Handball rentre aux vestiaires avec une avance de huit buts (17-25).

A voir aussi : Le PSG Handball annonce l’arrivée de Karl Konan en 2025

Le PSG Handball jamais inquiété dans ce match

En seconde période, le PSG Handball va poursuivre sa domination et rapidement compter dix buts d’avance (24-34, 43e). Dans une fin de match complètement maîtrisé par les Parisiens, les locaux ne vont pas réussir, comme en première mi-temps, à revenir et mettre un peu la pression aux Parisiens, qui s’imposeront finalement de 14 buts (31-45) pour s’offrir un sixième succès en six matches de championnat pour conserver leur place de leader. Lors de cette rencontre, Elohim Prandi a fortement brillé offensivement avec huit buts (en 11 tentatives) tout comme Luc Steins avec ses quatre buts en cinq tentatives et ses onze passes décisives. Dans les buts, Jannick Green a réalisé 17 parades (sur 48 tentatives adverses). Après ce très beau succès, les Parisiens rejoueront jeudi soir contre Bucarest en EHF Champions League avant de retrouver la Liqui Moly Starligue dimanche et la réception de Chartres.