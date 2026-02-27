Le PSG Handball s’offre une victoire importante en EHF Champions League
Hier soir, le PSG Handball affrontait Szeged en EHF Champions League. Dans un match haletant, les Parisiens se sont offert une précieuse victoire (29-28).
Pour poursuivre l’aventure en EHF Champions League, le PSG Handball se devait absolument de s’imposer contre Szeged à Coubertin hier soir lors de la 12e journée de la phase de poules de la compétition européenne. Et les Parisiens ont bien compris, eux qui dominent le début de match et qui prennent rapidement quatre buts d’avance (5-1, 5e). Durant une grande partie de la première mi-temps, le PSG Handball va réussir à maintenir une avance entre trois et quatre buts, cette dernière montant même à cinq (10-5, 15e). Mais les visiteurs ne vont pas se laisser faire et réussir à revenir à égalité à 10 minutes de la fin du premier acte (12-12, 20e) passant même devant (12-13, 22e) avant de se détacher un peu (12-15, 25e). Le PSG Handball, après un coup de mou, réussira à recoller à un but à la mi-temps (14-15).
Le PSG Handball qualifié pour les barrages
En début de seconde période, les deux équipes vont se rendre
coup pour coup et l’écart, en faveur de Szeged, ne sera que d’un
but pendant les dix premières minutes du second acte. Les Parisiens vont réussir à repasser devant à la 40e
grâce à un but d’Elohim Prandi (20-19). En
confiance, le PSG Handball va réussir à maintenir
une avance de deux buts lors des dix minutes suivantes (23-21,
45e). Une avance qui va même passer à plus trois (24-21, 47e). Mais
comme en première mi-temps, les visiteurs ne vont pas lâcher et
réussir à revenir plusieurs fois à un but du PSG
sans jamais réussir à repasser devant. Les Parisiens s’imposent
d’un petit but (29-28) et valident
leur qualification pour les barrages de l’EHF Champions
League. Il restera deux matches européens face à
Pelister (4 mars) et Magdebourg (11 mars), pour
tenter de viser la meilleure place possible. Avant cela, le
PSG se déplace à Dijon dimanche
après-midi en Liqui Moly Starligue. Dans ce match
contre Szeged, Elohim Prandi a
brillé en attaque avec huit buts, tout comme Kamil
Syprzak (7 buts) et Yahia Omar (7 buts).
Dans les buts, Jannick Green a aussi brillé avec
onze arrêts.