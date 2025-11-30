Le PSG Handball surclasse Chambéry et poursuit son sans faute en championnat

Ce dimanche après-midi, le PSG Handball recevait Chambéry en Liqui Moly Starligue. Et les Parisiens ont poursuivi leur sans-faute en championnat (33-26).

Le PSG Handball offre deux visages cette saison. Conquérant en Liqui Moly Starligue, il est en grande difficulté en EHF Champions League avec six défaites en neuf matches, dont la dernière en date cette semaine contre Plock au stade Pierre de Coubertin. Ce dimanche, le club de la capitale retrouvait ses supporters avec la réception de Chambéry dans le cadre de la douzième journée de championnat. Le début de rencontre est serré, ce sont les visiteurs qui vont prendre un léger avantage (5-7, 12e). Chambéry va même réussir à prendre quatre buts d’avance (5-9, 14e). Les Parisiens vont finalement revenir au score (9-9, 17e) avant de finalement prendre l’avantage aux abords des dix dernières minutes de la première mi-temps (10-9, 12e). Un avantage qui va monter jusqu’à plus 7 (17-10, 25e). Chambéry va réaliser un petit rapproché pour rentrer aux vestiaires avec un retard de quatre buts (18-14).

Le PSG handball jamais vraiment inquiété

En seconde période, le PSG Handball va poursuivre sa domination et sa maîtrise du match sans jamais être inquiété par Chambéry, qui n’arrive pas à combler le retard. Le PSG Handball va réussir à contenir son adversaire, arrivant à garder une avance de minimum quatre buts (22-18, 42e). Les Parisiens vont mettre le coup de collier dans les dix dernières minutes de la rencontre pour finalement s’imposer de sept buts (33-26). Avec ce succès, le douzième en douze matches de Liqui Moly Starligue, le PSG Handball conserve logiquement sa place de leader avec deux points d’avance sur Nantes. Les Parisiens retrouveront les parquets avec un déplacement à Barcelone en EHF Champions League le 3 décembre avant de retrouver le championnat le 6 avec une rencontre contre Tremblay.