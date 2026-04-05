Le PSG Handball surclasse Istres en Liqui Moly Starligue

Ce dimanche, le PSG Handball recevait Istres en Liqui Moly Starligue. Dans un match totalement maîtrisé, les Parisiens se sont largement imposés (40-25).

Largement battu par Veszprém en barrage aller de l’EHF Champions League (32-24) cette semaine, le PSG Handball retrouvait les parquets avec la réception d’Istres dans le cadre de la 22e journée de Liqui Moly Starligue. Le début de match est serré (4-4, 8e) mais le PSG Handball va rapidement accélérer et réussir à prendre une belle avance (12-6, 18e). Le score ne va faire que monter, les visiteurs n’arrivant pas à marquer pendant presque un quart d’heure (17-7, 25e). Les Parisiens rentreront finalement aux vestiaires avec 13 buts d’avance (22-9).

À lire aussi : Le PSG Handball s’offre le choc de Liqui Moly Starligue contre Montpellier

Un match à sens unique pour le PSG Handball

Au retour des vestiaires, le PSG va continuer sa domination, maintenant sa large avance sans jamais voir Istres repasser sous la barre des dix buts. Les Parisiens ne vont pas trembler et finalement s’imposer de quinze buts (40-25). En attaque, la marque a été bien répartie avec deux meilleurs buteurs qui se nomment Simen Lyse (6 buts en neuf tentatives) et Noah Gaudin avec six buts en dix tentatives. Dans les buts, Mikkel Lovkist a brillé avec 10 parades sur 26 tirs subis. Jannick Green a, lui, eu un 50% de réussite avec six arrêts sur douze tentatives concédées. Le PSG Handball retrouvera les parquets jeudi soir avec le barrage retour de l’EHF Champions League, où il devra s’imposer de neuf buts contre Veszprém s’il veut continuer sa saison européenne avant de recevoir Saint-Raphaël en championnat dimanche. Avec ce succès, le PSG Handball conforte sa place de leader avec deux points d’avance sur Nantes.