Le PSG Handball surclasse Montpellier dans le choc de la Daikin Starligue
Hier soir, le PSG Handball recevait Montpellier lors du choc de la neuvième journée de la Daikin Starligue. Et les Parisiens ont largement dominé les Montpelliérains (33-23).
Après avoir validé sa qualification pour le tour principal de l’EHF Champions League avec sa victoire contre Aalborg (32-25) à Coubertin, le PSG Handball retrouvait son public hier soir avec le choc de la neuvième journée de Daikin Straligue contre Montpellier. Le début de match est à l’avantage du PSG Handball qui prend rapidement trois buts d’avance (4-1, 4e). Les Parisiens vont réussir à gérer leur avance, les visiteurs se rapprochant maximum à un but (8-7, 11e). Les Parisiens vont accélérer en fin de première mi-temps prenant jusqu’à six buts d’avance (16-10, 24e). Le PSG Handball rentre finalement aux vestiaires avec quatre buts d’avance (17-13).
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Barre mythique franchie par Ferran Solé
En seconde période, le PSG Handball va poursuivre sa domination et va réussir à conserver une avance confortable (23-16, 41e). L’avance parisienne va monter jusqu’à plus neuf (25-16, 45e). Les Parisiens ne seront pas inquiétés et s’imposent finalement de dix buts (33-23). Le PSG Handball poursuit son sans-faute en championnat avec une neuvième victoire en neuf matches. Il trône évidemment en tête du championnat. Lors de ce choc, Elohim Prandi a brillé offensivement avec neuf buts. C’est également le cas pour Yahia Omar qui a fait trembler les filets à huit reprises. Auteur de quatre buts lors de ce choc, Ferran Solé a passé la barre symbolique des 1000 buts sous le maillot du PSG Handball. Il est le quatrième joueur à atteindre cette barre mythique après Mikkel Hansen, Kamil Syprzak et Elohim Prandi. Dans les buts, Rodrigo Corrales a réalisé pas moins de 14 arrêts. Le PSG Handball retrouvera les parquets le 15 novembre prochain, après la trêve internationale, avec un déplacement au PAUC Handball en Daikin Starligue.