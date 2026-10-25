Le PSG Handball surclasse Saint-Raphaël en championnat

Ce dimanche, le PSG Handball se déplaçait à Saint-Raphaël en Daikin StarLigue. Et les Parisiens n’ont fait qu’une bouchée de leur adversaire pour poursuivre leur sans-faute en championnat.

Après sa courte défaite sur le parquet de Zagreb en EHF Champions League (29-28), le PSG Handball retrouvait la compétition ce dimanche après-midi avec le déplacement à Saint-Raphaël pour le compte de la huitième journée de la Daikin StarLigue. Vainqueurs de leurs sept matches de championnat depuis le début de la saison, les Parisiens voulaient passer la passe de huit et conserver leur place de leader. Le début de la rencontre est serré, les deux équipes se rendant coup pour coup (4-4, 5e). Le PSG Handball va prendre pour la première fois les commandes dès la sixième minute (4-5) et rapidement réussir à creuser l’écart (5-9, 11e). Les Parisiens vont ultra-dominer la première mi-temps, prenant jusqu’à dix buts d’avance (10-20, 26e) pour finalement rentrer aux vestiaires avec un avantage de neuf réalisations (13-22).

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Les Parisiens n’ont jamais tremblé

En seconde période, le PSG Handball va poursuivre sa domination et ne pas laisser son adversaire espérer revenir dans le match (17-28, 42e). Les Parisiens vont tranquillement gérer la fin de la rencontre, le score oscillant entre un avantage de plus neuf et plus dix pour le PSG Handball, qui va finalement s’imposer de quatorze buts (28-42). Les Parisiens s’offrent une très belle démonstration pour leur huitième victoire en autant de matchs de championnat pour conserver la tête. Sur le terrain, Noah Gaudin a brillé avec six buts, tout comme Elohim Prandi, Wallem Peleka, Luc Steins, Yahia Omar et Mateo Maras, qui ont marqué quatre buts chacun. Dans les buts, Mikkel Lovkvist a brillé avec 14 parades, ce qui lui a permis de franchir la barre des 300 arrêts en championnat. Les Parisiens retrouveront les parquets mercredi avec la réception d‘Aalborg en EHF Champions League, qui pourrait permettre au PSG Handball de faire un grand pas vers la suite de la compétition. Place ensuite le choc contre Montpellier, toujours à Coubertin dimanche.