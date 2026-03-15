Le PSG Handball surclasse Toulouse en Liqui Moly Starligue

Ce dimanche, le PSG Handball recevait Toulouse lors de la 20 journée de Liqui Moly Starligue. Et les Parisiens se sont facilement imposés devant leurs supporters (39-21).

Leader de la Liqui Moly Starligue, le PSG recevait ce dimanche après-midi Toulouse dans le cadre de la 20e journée. Après s’être facilement imposé lors de sa dernière rencontre de la phase de poules de l’EHF Champions League contre Magdeburg (34-26), le club de la capitale retrouvait Coubertin pour poursuivre sa très belle saison en championnat. Le début de match est à l’avantage des Parisiens, qui prennent rapidement trois buts d’avance (4-1, 7e). Les coéquipiers d’Elohim Prandi vont réussir à conserver une belle avance tout au long de la première mi-temps (12-7, 26e) pour finalement rentrer aux vestiaires avec six buts d’avance (15-9).

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Un récital offert à ses supporters

En seconde période, le PSG Handball va poursuivre sa domination et étouffer son adversaire. L’avance du club de la capitale ne va pas cesser d’augmenter (19-11, 37e) avec une très belle réussite en attaque et une défense de fer. Les Parisiens vont s’offrir une avance de 18 buts, écart qui sera celui de la fin de match (39-21). Les visiteurs n’ont atteint la barre des 20 buts qu’à une minute de la fin du match. Lors de ce récital, Ferran Sole a fortement brillé avec neuf buts sur neuf tentatives. Kamil Syprzak a lui aussi marqué toutes ses tentatives (4/4) alors que dans les buts, Mikkel Lovkvist a réalisé pas moins de 17 parades. Le PSG Handball retrouvera les parquets le 27 mars prochain, après la trêve internationale, avec un déplacement à Nîmes pour le compte de la 21e journée de Liqui Moly Starligue.





