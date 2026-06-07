Le PSG Handball termine sa saison par une victoire contre Tremblay

Hier soir, le PSG Handball jouait son dernier match de la saison contre Tremblay. À domicile, les Parisiens se sont imposés pour terminer invaincus lors de cette saison de Liqui Moly Starligue.

Déjà champion de France, le PSG Handball jouait son dernier match de la saison de Liqui Moly Starligue hier soir avec la réception, à Coubertin, de Tremblay lors de la 30e journée. Le début de match est à l’avantage des Rouge & Bleu, qui prennent rapidement trois buts d’avance (4-1, 6e). Mais les visiteurs vont réussir à revenir (5-5, 10e) et même prendre l’avantage (5-8, 13e). Tremblay va même réussir à s’offrir un écart de huit buts (5-14, 19e), le PSG Handball ne marquant pas pendant douze minutes. Les Parisiens rentreront aux vestiaires avec un retard de six buts (14-20).

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Invaincu cette saison en championnat

En seconde période, le PSG Handball va petit à petit réduire son retard (21-23, 35e) avant de reprendre l’avantage à 20 minutes de la fin de la rencontre (25-24, 41e). Les Parisiens vont ensuite réussir à prendre un avantage confortable (29-25, 51e) avant de finalement s’imposer de quatre buts (35-31). Avec ce succès, le PSG Handball a terminé sa saison invaincu avec 29 victoires et un nul. Cette saison, les Parisiens se sont offert leur treizième titre de champion de France, le douzième d’affilée.