Le PSG Handball toujours souverain en championnat

Après son succès contre Eurofarm Pelister (31-26) en EHF Champions League, le PSG Handball retrouvait le championnat contre Chartres. Et il a poursuivi son sans-faute.

Le PSG Handball, une semaine après sa victoire dans le choc contre Nantes (35-32), retrouvait la Liqui Moly Starligue ce dimanche après-midi avec un déplacement à Chartres dans le cadre de la sixième journée. Après avoir mené au score (1-2, 3e), le club de la capitale va voir les joueurs à domicile, avec une très belle défense, prendre les devants (3-2, 7e). Mais le PSG va rapidement réussir à égaliser (4-4, 17e) avant de reprendre l’avantage (5-7, 16e). Les coéquipiers de Nikola Karabatic vont rapidement creuser un bel écart (5-10, 19e). Une avance qui ne va pas cesser d’augmenter, avec un Andreas Palicka en feu, qui va garder ses cages inviolées pendant sept minutes. À la mi-temps, le PSG Handball a fait un écart significatif avec onze buts de plus que son adversaire (10-21).

Andreas Palicka en feu dans les buts parisiens

Au retour des vestiaires, le PSG Handball va poursuivre sa domination et arriver à conserver une avance de plus de 10 buts durant pratiquement toute la seconde période. Dans les dix dernières minutes de la rencontre, les Parisiens vont un peu se relâcher et voir Chartres revenir à huit points (24-32, 54e). Les joueurs de Raul Gonzalez s’imposent finalement de sept buts (27-34) et poursuivent leur sans-faute en championnat et consolident leur première place. Kamil Syprzak a encore brillé offensivement avec huit buts alors que dans les buts, Andreas Palicka a réalisé pas moins de 17 arrêts. Prochain match pour les Parisiens, la réception d’Aalborg en EHF Champions League.