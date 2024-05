Le PSG hors course dans le dossier Bruno Guimaraes ?

Cet été, le PSG compte se renforcer dans tous les secteurs de jeu. En ce qui concerne le milieu de terrain, cela ne devrait pas être Bruno Guimaraes.

Pour rester compétitif dans toutes les compétitions la saison prochaine, le PSG compte se renforcer dans tous les secteurs de jeu. Le renforcement du milieu de terrain pourrait être l’une des priorités des dirigeants parisiens. Ces dernières semaines, le nom de Bruno Guimaraes était associé au club de la capitale. Auteur d’une bonne saison sous le maillot de Newcastle, l’international brésilien attise les convoitises des meilleurs clubs européens. Mais selon les informations de Ben Jacobs, le PSG ne serait plus dans la course pour l’ancien Lyonnais.

Le PSG privilégierait Bernardo Silva

En effet, le PSG privilégierait la piste menant à Bernardo Silva. Le club de la capitale était aussi intéressé par Gavi, mais cette piste est considérée comme pratiquement impossible à conclure. Barcelone le considère comme un futur capitaine et ne compte pas discuter avec d’autres clubs sur un possible transfert de sa pépite, explique le journaliste anglais spécialiste du mercato. Ben Jacobs conclut en expliquant que le PSG est à la recherche d’un attaquant de pointe, d’un ailier, un milieu de terrain défensif et un défenseur central. En ce qui concerne Bruno Guimaraes, il se sent bien à Newcastle. Mais sa clause de 114 millions d’euros valable jusqu’à fin juin pourrait l’obliger à partir. Manchester City est intéressé et a pris des contacts avec l’entourage du joueur. Arsenal n’a pas l’intention de déclencher la clause. Ils n’envisageront une décision que si le prix baisse. Martin Zubimendi reste une possibilité plus concrète.