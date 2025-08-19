Le PSG impressionne même dans le monde du rugby

Le PSG a joué 65 matches la saison dernière. Il pourrait également avoir un long exercice 2025-2026. Yannick Bru, entraîneur du club de rugby de l’Union Bordeaux-Bègle, s’est dit impressionné par le PSG de Luis Enrique.

Le PSG a réalisé une saison 2024-2025 historique avec le succès tant attendu en Ligue des champions. Il a ensuite enchaîné avec la Coupe du monde des clubs où il a échoué en finale contre Chelsea (3-0). Un mois seulement après ce match, le club de la capitale commençait son exercice 2025-2026 avec la Supercoupe d’Europe contre Tottenham (2-2, 4 t.a.b à 3). Quatre jours seulement après ce succès contre les Spurs, les Parisiens se sont imposés lors de la première journée de Ligue 1 contre Nantes (0-1). Une résistance à ces cadences infernales qui impressionne le coach du club de rugby de l’Union Bordeaux-Bègle, Yannick Bru.

« Je me demande comment Luis Enrique fait pour se renouveler lors de ses briefings d’avant-match »

« Je me demande comment Luis Enrique fait pour se renouveler lors de ses briefings d’avant-match, même si ce n’est pas un sport de combat comme nous, lance l’entraîneur du club de Top 14 en conférence de presse dans des propos relayés par RMC Sport. C’est vraiment un sujet majeur, le renouvellement du discours, le rafraichissement lors des cadences élevées. Pour le PSG, c’est hallucinant. »