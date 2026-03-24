Le PSG inaugure son premier PSG Café sur les Champs-Elysées

Le PSG continue de se diversifier. Ce mardi, il a inauguré son premier PSG Café au sein de sa boutique des Champs-Elysées.

Le PSG, outre son équipe de football qui brille en Europe, est devenu l’une des marques qui comptent dans le lifestyle dans le monde entier. Il s’est diversifié avec plusieurs marchés différents. Ce mardi, il a dévoilé une nouvelle flèche à son arc, le PSG Café. Dans un communiqué, le club de la capitale a en effet indiqué avoir inauguré son tout premier PSG Café au sein de sa boutique sur les Champs-Élysées.

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« Le PSG Café s’impose comme une extension naturelle dans l’univers Rouge & Bleu »

Dans son communiqué, le PSG explique que ce nouvel endroit permet de prolonger l’expérience PSG au quotidien. « Dans une ville où gastronomie et art de vivre sont indissociables, le PSG Café s’impose comme une extension naturelle dans l’univers Rouge & Bleu. Une initiative qui s’inscrit dans la continuité précédemment menée à l’internationale, de Londres à Los Angeles, où le PSG a déjà exploré des formats culinaires immersifs et innovants. (…) L’objectif est clair : faire du PSG Café une destination lifestyle incontournable à Paris, à la croisée des attentes des actifs urbains et des touristes internationaux, en quête de produits sains, tendances et d’une expérience PSG authentique », conclut le PSG dans son communiqué.