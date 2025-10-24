Le PSG inaugure un terrain omnisport public à Tremblay-en-France

Le PSG est un club omnisports (foot, foot féminin, handball, judo, esport). Les Rouge & Bleu ont inauguré hier après-midi un terrain omnisport public à Tremblay-en-France.

Le PSG multiplie les initiatives envers ses supporters ces dernières années. Hier, le club de la capitale a inauguré un terrain omnisport public entièrement rénové aux couleurs du Club dédié à la pratique du sport, en particulier le football et le handball, en collaboration avec Qatar Airways, l’artiste Futura 2000, le mouvement We Are Etendard et la Ville de Tremblay-en-France, comme il l’a expliqué dans un communiqué.

Le projet s’inscrit dans la démarche portée par le Paris Saint-Germain et PSG for Communities

« Ce projet collectif, mené depuis plusieurs mois grâce au soutien financier de Qatar Airways, et l’implication des équipes de la commune, a pour ambition de redonner vie à un espace d’activité, de Culture et de lien social, qui célèbre la passion et la créativité de la jeunesse francilienne. Ouvert à tous, il permettra aux jeunes passionnés de sport de pratiquer leur discipline au quotidien dans un univers PSG, indique le champion d’Europe dans son communiqué. Le projet s’inscrit dans la démarche portée par le Paris Saint-Germain et PSG for Communities, pour favoriser l’accès au sport, encourager la cohésion et soutenir la jeunesse dans tous les territoires franciliens. Pour continuer d’entretenir ce lien créé entre la ville de Tremblay et le Club, les enfants bénéficiaires de PSG for Communities continueront d’investir ce nouveau terrain pour leurs activités à partir de janvier 2026. » L’inauguration s’est tenue en présence de François Asensi, Maire de Tremblay-en-France, de Fabien Allègre, Directeur de la Marque du Paris Saint-Germain et Vice-Président PSG for Communities, de Eric Odone, VP Sales Europe de Qatar Airways, de l’artiste Futura 2000, ainsi que de Jade Le Guilly et Kamil Syprzak athlètes du Paris Saint-Germain et de trois Légendes du Club : Jérémy Menez, Laure Boulleau et Daniel Narcisse, venus partager ce moment avec les enfants et habitants de la commune, conclut le PSG.











