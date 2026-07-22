Le PSG inflexible dans ses demandes pour Randal Kolo Muani

Comme l’été dernier, le dossier Randal Kolo Muani va certainement durer. Le PSG est inflexible sur ses demandes alors que la Juventus aimerait faire baisser son prix.

Pas dans les plans du PSG, Randal Kolo Muani est prié de se trouver un nouveau club cet été. Malgré plusieurs sollicitations, l’international français n’aurait qu’un souhait pour son avenir, rejoindre la Juventus Turin. Si l’ancien nantais a déjà trouvé un accord avec le club italien pour son futur contrat, les négociations trainent en longueur entre les dirigeants des deux équipes. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, les discussions se poursuivent entre le PSG et la Juventus Turin au sujet de Randal Kolo Muani. Mais le chemin vers un accord semble encore complexe.

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Le PSG veut 50 millions d’euros pour Kolo Muani

Le spécialiste du mercato explique que le PSG reste ferme sur son souhait de récupérer 50 millions d’euros dans la transaction. Du côté de la Juventus, on devrait bientôt décider de comment agir dans ce dossier. Gianluca Di Marzio explique que la Vieille Dame pourrait modifier son offre pour se rapprocher des demandes du double champion d’Europe. Le journaliste conclut en expliquant que les négociations entre les deux clubs sont toujours ouvertes. De son côté, le Corriere dello Sport confirme que le PSG souhaite récupérer 50 millions d’euros dans le transfert de Randal Kolo Muani et que les discussions se poursuivent difficilement entre les deux clubs. Le quotidien sportif italien explique que la dernière offre de la Juve est un prêt avec option d’achat qui peut devenir obligatoire sous certaines conditions. Avec la lenteur des négociations, le club italien travaillerait sur des plans B. Le Corriere explique que la Juve piste aussi Richarlison (Tottenham) ou encore Alexander Sørloth (Atlético).