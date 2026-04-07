Le PSG installe sa Ici C’est Paris La Maison à Tokyo

Afin de conquérir de nouveaux supporters dans le monde entier, le PSG organise des évènements aux quatre coins du monde. Il va ouvrir sa Ici C’est Paris La Maison à Tokyo début mai.

Le PSG est l’un des meilleurs clubs d’Europe. Avec ses performances sur le terrain, il voit son nombre de supporters grandir en France et dans le monde entier. Afin d’avoir un lien avec ses fans internationaux, le club de la capitale réalise plusieurs évènements dans le monde entier. Le PSG vient d’annoncer son installation du 2 au 5 mai à Tokyo avec sa Ici C’est Paris La Maison. « À l’occasion de la Golden Week – l’une des périodes les plus importantes et animées de l’année au Japon, le Paris Saint-Germain investit le Media Department Building, au cœur du quartier bouillonnant de Shibuya à Tokyo. Un espace immersif installé au plus près du public cosmopolite du Japon, célébrant l’univers créatif du Club, à la croisée du sport, de la culture et de l’art de vivre parisien », indique le PSG dans son communiqué.

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« Conçue comme un point de rencontre entre deux capitales créatives majeures »

Après Los Angeles, Doha et Londres, le Paris Saint-Germain poursuit le déploiement international d’Ici C’est Paris La Maison en s’installant dans la capitale japonaise. Conçue comme un point de rencontre entre deux capitales créatives majeures, cette nouvelle édition fait dialoguer l’élégance parisienne et l’esthétique japonaise dans une scénographie contemporaine qui se déploie sur trois étages, mêlant matériaux chaleureux, lignes épurées et influences architecturales locales, poursuit le PSG dans son communiqué. Ancré à Paris, le Paris Saint-Germain puise dans l’énergie unique de la capitale pour façonner une identité qui dépasse largement le cadre du sport. Mode, musique, art, gastronomie et sport constituent autant de territoires d’expression que le Club ne cesse de réinterpréter et de projeter à l’international. Après Los Angeles, Doha et Londres, Ici C’est Paris La Maison poursuit son déploiement mondial à Tokyo, illustrant la capacité du Club à s’inscrire dans les grandes capitales internationales en dialoguant avec les cultures locales, tout en affirmant son ADN parisien, conclut le PSG.







