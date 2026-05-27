Pop Up Store PSG

Le PSG installe un pop-up store dans Paris avant la finale de la C1

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas27 mai 2026

Dans trois jours, le PSG va tenter de remporter sa deuxième Ligue des champions de suite contre Arsenal. Avant ce choc, le PSG a décidé d’ouvrir un pop-up store en plein cœur de Paris. 

Qualifié pour la finale de la Ligue des champions, le PSG affrontera Arsenal à ce stade de la compétition samedi après-midi (18 heures, Canal Plus, M6). Les Parisiens tenteront de réaliser le back-to-back pour entrer encore un peu plus dans l’histoire du club et du football français et mondial. À trois jours de cette finale, le PSG a décidé d’ouvrir un pop-up store en plein cœur de Paris. Cette boutique éphémère ouvrira ses portes dès ce mercredi, à 10 heures, et sera ouverte jusqu’au dimanche 31 mai, au lendemain de la finale. Il sera possible de s’y rendre, au 15 rue du Louvre dans le Ier arrondissement, de 10h à 20h du 27 au 30 mai inclus et de 11h à 19h le 31 mai. 

Les initiatives de la ville de Paris pour encourager le PSG pour la finale
canalsupporters.com

Plusieurs activités proposées

Le PSG explique que plusieurs activités seront proposées aux supporters en plus du merchandising, comme un photocall, un concours de pronostics avec cadeaux à gagner, un stand de tatouages éphémères, un babyfoot PSG, un atelier de customisation, ainsi qu’un DJ présent chaque soir. Un lieu qui doit permettre aux supporters du PSG de s’imprégner encore un peu plus de l’ambiance autour du club quelques jours avant cette finale que tous les fans du club de la capitale attendent avec impatience. 




Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas27 mai 2026

Articles similaires

Unaï Emery

Unai Emery sous le charme du PSG de Luis Enrique

27 mai 2026
Achraf Hakimi

Achraf Hakimi est convoqué avec le Maroc pour le Mondial

27 mai 2026
Pacho

Info à la Une – Willian Pacho, un patron discret de la défense du PSG

27 mai 2026
PSG forum de nuit

Communauté CS – Le forum de nuit

26 mai 2026
Bouton retour en haut de la page