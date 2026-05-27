Le PSG installe un pop-up store dans Paris avant la finale de la C1

Dans trois jours, le PSG va tenter de remporter sa deuxième Ligue des champions de suite contre Arsenal. Avant ce choc, le PSG a décidé d’ouvrir un pop-up store en plein cœur de Paris.

Qualifié pour la finale de la Ligue des champions, le PSG affrontera Arsenal à ce stade de la compétition samedi après-midi (18 heures, Canal Plus, M6). Les Parisiens tenteront de réaliser le back-to-back pour entrer encore un peu plus dans l’histoire du club et du football français et mondial. À trois jours de cette finale, le PSG a décidé d’ouvrir un pop-up store en plein cœur de Paris. Cette boutique éphémère ouvrira ses portes dès ce mercredi, à 10 heures, et sera ouverte jusqu’au dimanche 31 mai, au lendemain de la finale. Il sera possible de s’y rendre, au 15 rue du Louvre dans le Ier arrondissement, de 10h à 20h du 27 au 30 mai inclus et de 11h à 19h le 31 mai.

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Plusieurs activités proposées

Le PSG explique que plusieurs activités seront proposées aux supporters en plus du merchandising, comme un photocall, un concours de pronostics avec cadeaux à gagner, un stand de tatouages éphémères, un babyfoot PSG, un atelier de customisation, ainsi qu’un DJ présent chaque soir. Un lieu qui doit permettre aux supporters du PSG de s’imprégner encore un peu plus de l’ambiance autour du club quelques jours avant cette finale que tous les fans du club de la capitale attendent avec impatience.

📍 Le nouveau Pop up store du PSG à l’occasion de la finale de la LDC ✨❤️💙 pic.twitter.com/BQWJZMwH7q — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 27, 2026







