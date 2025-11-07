Le PSG intéressé par un jeune milieu de terrain allemand ?

Depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG, le club de la capitale recrute des jeunes joueurs talentueux. Il s’intéresserait au milieu de terrain allemand, Kennet Eichhorn.

Depuis deux ans, le PSG a décidé de changer de stratégie sur le mercato. Fini l’achat de superstars, les dirigeants parisiens se penchent désormais sur des jeunes joueurs prometteurs qui peuvent exploser au sein de l’effectif des champions d’Europe. Selon les informations de Sport Bild, le PSG s’intéresserait au jeune milieu de terrain (16 ans) du Hertha Berlin, Kennet Eichhorn.

Une forte concurrence dans ce dossier

Ce dernier, qui a signé son premier contrat professionnel en juillet dernier, qui est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à jouer un match de deuxième division allemande, attise les convoitises de très nombreux clubs, selon le média sportif allemand. Outre le PSG, le Bayern Munich, le RB Leipzig, l’Eintracht Francfort, le Bayer Leverkusen, le FC Barcelone, Liverpool, Manchester United, le Real Madrid, Arsenal et Manchester City aimeraient s’offrir ses services. Sport Bild indique que le PSG a observé le joueur à plusieurs reprises. Le Herta Berlin sait qu’il ne pourra pas retenir éternellement sa pépite et aimerait récupérer 20 millions d’euros dans son futur transfert.