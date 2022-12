Le PSG intéressé par une autre pépite de Palmeiras ?

Le PSG, outre son équipe première, cherche à recruter les meilleures pépites du football mondial. Un temps intéressé par Endrick, le club de la capitale aurait abandonné cette piste. Mais les dirigeants parisiens auraient jeté leur dévolu sur une nouvelle pépite de Palmeiras, Estevão Willian.

Le Brésil fourni très souvent de très bons joueurs qui font ensuite carrière en Europe. Outre Endrick, pisté par les plus grands clubs européens, Palmeiras compte aussi un autre prometteur, Estevão Willian dit Messinho. Le milieu de terrain de 15 ans, qui n’a pas encore signé son premier contrat professionnel avec le club brésilien, est dans le viseur des plus grands clubs d’Europe. Selon les informations de Goal, le PSG, Arsenal et le FC Barcelone. Comme Endrick, il ne pourra quitter le Brésil qu’à ses 18 ans, en 2025. Il est possibles que les clubs intéressés « fassent comme le Real Madrid avec Endrick – les Merengues ont déjà formalisé une offre pour l’avoir à partir de juillet 2024, lorsque le garçon sera majeur. »

Le PSG voulait payer une préférence d’achat

Selon les informations de Goal, le PSG aurait fait une offre pour « l’arracher du centre de formation de Palmeiras. L’idée était de payer une préférence d’achat et, plus tard, de l’exercer pour s’assurer de ne pas se faire chiper la nouvelle pépite de Palmeiras. » Mais cette possibilité a été repoussée par les dirigeants paulistes. Pour rappel, Fabrizio Romano expliquait que le PSG s’était retiré de la course pour Endrick, l’autre pépite très convoité du club auriverde.