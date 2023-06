Le PSG à la lutte avec les clubs anglais pour Kim Min-jae

Le PSG a pour objectif de se renforcer en défense centrale et vise le très convoité défenseur du Napoli, Kim Min-jae (26 ans).

En ce jour d’ouverture du mercato estival 2023, le PSG aura à coeur d’être l’un des acteurs principaux sur le marché des transferts. Et les Rouge & Bleu ont déjà validé la signature de trois joueurs : Milan Skriniar, Manuel Ugarte et Marco Asensio. Les dirigeants parisiens comptent améliorer qualitativement l’effectif pour leur futur coach. Et le secteur défensif devra se renouveler suite au départ en fin de contrat de Sergio Ramos. Alors que l’arrivée de Milan Skriniar est déjà actée, une autre recrue est espérée dans ce secteur. Ces derniers jours, la piste Lucas Hernandez (Bayern Munich) revient avec insistance, mais le PSG a également un autre nom en tête. Auteur d’une saison XXL avec le Napoli, Kim Min-jae est l’un des artisans du titre de champion remporté par le club italien, une première depuis 1990.

Une clause de moins de 50M€ valable jusqu’à mi-juillet

Sous contrat jusqu’en 2025, le Napoli a pour objectif de prolonger son international sud-coréen. Mais en cas de départ, le PSG est le premier club à vouloir le recruter, selon les informations du Daily Telegraph. De plus, le défenseur de 26 ans aurait une clause de 47M€ dans son contrat lui permettant de quitter les Partenopei. Cependant, cette clause est valable jusqu’aux deux premières semaines de juillet. De son côté, le Napoli tente de supprimer cette clause en proposant un nouveau contrat à son joueur. Cependant, la concurrence s’annonce rude dans ce dossier. En effet, Kim Min-jae est également courtisé par des clubs de Premier League. « Aucune offre officielle n’a été déposée pour le défenseur central. Le PSG s’intéresse à lui et rivaliserait avec les offres anglaises cet été », rapporte le média anglais.

De son côté, RMC Sport se montre moins affirmatif sur le désir du PSG de recruter Kim Min-jae. Le média sportif confirme la clause de 47M€ valable jusqu’à la mi-juillet mais Manchester United serait en pole dans ce dossier. Au-delà de cette date butoir, Naples se montrera plus gourmand et demandera une somme largement supérieure à 50M€. Reste à savoir si le PSG pourra se positionner à ce prix. « Ce n’est pas la tendance », conclut RMC.