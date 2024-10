Le PSG laisse la tête de la Ligue 1 à l’AS Monaco

Après son match nul sur la pelouse de Nice hier soir (1-1), le PSG n’est plus leader de la Ligue 1. Monaco, qui a battu Rennes ce week-end, a chipé la place de leader aux Parisiens.

La semaine du PSG aurait pu mieux se passer. Battu en Ligue des champions par Arsenal mardi soir (2-0), le club de la capitale a concédé le match nul sur la pelouse de Nice hier en clôture de la septième journée de Ligue 1 (1-1). Durant cette rencontre, les Rouge & Bleu ont affiché deux visages. Dominés en première période, ils ont logiquement concédé l’ouverture du score. Avec l’entrée en jeu de Lee Kang-in à la place de Randal Kolo Muani à la mi-temps, le PSG a montré plus de fluidité dans le jeu et s’est procuré beaucoup plus d’occasions. S’il a rapidement égalisé par l’intermédiaire de Nuno Mendes, le PSG a encore une fois pêché dans la finition et dû se contenter du match nul. Un résultat qui permet à Monaco de prendre seul la tête de la Ligue 1 après son succès sur la pelouse de Rennes (1-2). Les Monégasques comptent deux points d’avance sur le PSG et cinq sur Marseille, qui poursuit sa mauvaise série en concédant le nul, à domicile, face à la lanterne rouge du championnat, Angers (1-1) après avoir mené au score.

Lille et Brest poursuivent leur belle semaine

Après son exploit retentissant contre le Real Madrid en Ligue des champions, Lille a poursuivi sa semaine de rêve en s’imposant contre Toulouse (2-1). Également vainqueur en Champions League cette semaine, Brest s’est défait du Havre lors de cette septième journée de Ligue 1 (2-0). De son côté, Lyon poursuit son redressement avec un succès tranquille contre Nantes au Groupama Stadium (2-0). Adversaire du PSG après la trêve internationale, Strasbourg a concédé le nul contre Lens (2-2). Le Stade de Reims, lui, poursuit son beau début de saison en s’imposant contre Montpellier (4-2), qui continue de s’enfoncer en bas du classement. Enfin, dans un duel de promus, Saint-Etienne s’est offert son deuxième succès de la saison contre Auxerre (3-1).

A voir aussi : Ligue 1 – Le PSG concède le nul face à Nice et laisse sa place de leader

Les résultats de la 7ème journée de Ligue 1

Marseille / Angers (1-1)

Saint-Etienne / Auxerre (3-1)

Lille / Toulouse (2-1)

Rennes / Monaco (1-2)

Lyon / Nantes (2-0)

Brest / Le Havre (2-0)

Reims / Montpellier (4-2)

Strasbourg / Lens (2-2)

Nice / PSG (1-1)

Classement Ligue 1

AS Monaco – 19 pts (+10) PSG – 17 pts (+15) Olympique de Marseille – 14 pts (+8) Stade de Reims – 14 pts (+4) Lille – 13 pts (+5) Lens – 11 pts (+3) Strasbourg – 10 pts (+2) Lyon – 10 pts (-2) Nice – 9 pts (+8) Nantes – 9 pts (+1) Brest – 9 pts (-3) Rennes – 7 pt (+0) Saint-Etienne – 7 pt (-12) Auxerre – 6 pt (-6) Le Havre – 6 pt (-8) Toulouse – 5 pt (-4) Montpellier – 4 pt (-13) Angers – 3 pt (-8)