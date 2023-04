Le PSG lance sa campagne de réabonnement avec Mbappé

Le PSG réalise très certainement sa pire saison depuis l’arrivée de QSI à sa tête. Même si les supporters sont agacés par les performances des Rouge & Bleu, ils ne lâcheront pas leur équipe. Le club de la capitale a envoyé mercredi à ses abonnés le clip vidéo de sa campagne de réabonnement pour la saison 2023/2024.

Dans ce clip, un seul joueur prend la parole, Kylian Mbappé. Ce dernier explique : « L’ambiance, le terrain, l’atmosphère… Le Parc des Princes enveloppe beaucoup de choses, c’est le 12e homme, c’est ce qui nous amène une force supplémentaire pour mener nos batailles. Être Parisien, c’est être fier, de ce que l’on est, de ce que l’on représente, fier d’être ambitieux, de vouloir faire des choses, une envie de gagner, toujours se surpasser et ne jamais oublier d’où on vient. » Des paroles entrecoupées par des images de matchs, de supporters, de jeunes joueurs du PSG, Ismaël Gharbi, Warren Zaïre-Emery, Nuno Mendes.

Pas de Neymar et de Lionel Messi

Egalement présent auprès des supporters de la K-Soce team qui fêtait ses 15 ans le week-end dernier, en compagnie de ses coéquipiers au PSG, Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma, ses interventions ne sont pas anodines estiment Le Parisien. « Elles confirment s’il le fallait que Kylian Mbappé est désormais l’unique personnage central du club parisien. » Les deux autres membres de la MNM, Lionel Messi et Neymar ne figurent donc pas dans ce clip. Les deux joueurs pourraient ne plus être au PSG la saison prochaine. En fin de contrat, la Pulga se dirigerait vers un départ alors que les dirigeants parisiens aimeraient se séparer du Brésilien.