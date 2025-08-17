Le PSG lance sa saison de Ligue 1 par une victoire face au FC Nantes

Ce dimanche soir, le PSG débutait sa saison 2025-2026 de Ligue 1 sur la pelouse du FC Nantes avec pour ambition de ramener les trois points.

Après un lancement de saison 2025-2026 parfait avec la victoire en Supercoupe d’Europe, le PSG faisait ses débuts en Ligue 1 ce dimanche. En conclusion de la 1ère journée de championnat, les champions d’Europe se déplaçaient sur la pelouse du FC Nantes. Et afin de gérer au mieux le temps de jeu de son effectif, Luis Enrique avait fait de nombreux changements dans son onze de départ. Des cadres comme Achraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes et Ousmane Dembélé débutaient sur le banc. Ainsi, ses éléments comme Lucas Beraldo, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery ou encore Lee Kang-In avaient une belle carte à jouer à la Beaujoire tout comme le jeune Ibrahim Mbaye, titulaire en attaque. Mais, c’était surtout les premiers pas d’Illia Zabarnyi qui ont été scrutés de près.

Le résumé du match

Sans surprise, le PSG a buté sur le bloc très bas du FC Nantes dans cette première période. En contournant à de nombreuses reprises ce bloc nantais, les joueurs de Luis Enrique sont parvenus à se procurer quelques situations mais Gonçalo Ramos n’a pas réussi à cadrer ses têtes sur des centres de Lee Kang-In (16e, 21e). Remuant sur son côté droit, Ibrahim Mbaye a été l’offensif le plus en vue dans ce premier acte mais le Titi n’a pas profité d’une belle action dans la surface en glissant au moment de son crochet (37e). Et juste avant la pause, Gonçalo Ramos était proche de faire une « Pauleta » face à Barthez en 2004, mais le lob du numéro 9 des Rouge & Bleu a trouvé la transversale d’Anthony Lopes. En face, les Canaris n’ont pas crée de grand danger et la charnière centrale Illia Zabarnyi – Lucas Beraldo est restée vigilante. Avec un manque criant de vitesse dans ce premier acte, les deux équipes ont regagné les vestiaires sur un score nul et vierge (0-0).

Face au bloc-bas des Nantais, Luis Enrique a décidé de sortir son armada à l’heure de jeu avec les entrées d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Et rapidement, les nouveaux entrants se sont montrés percutants. Sur un centre travaillé d’Ousmane Dembélé au second poteau, Lucas Beraldo a trouvé le poteau (65e). Mais ce n’était que partie remise pour les Rouge & Bleu. Quelques minutes plus tard, Vitinha a délivré les champions de France. Sur un corner joué à deux, le Portugais a vu sa frappe à l’entrée de la surface être déviée par Chidozie Awaziem, suffisamment pour tromper Anthony Lopes (0-1, 67e). Une juste récompense pour les Parisiens face au bloc-bas nantais. Juste avant sa sortie, Gonçalo Ramos pensait donner un avantage plus confortable à son équipe, mais le Portugais a été signalé en position de hors-jeu après vérification de la VAR (77e). Jamais mis en danger par une équipe du FC Nantes inoffensive face à la charnière performante composée d’Illia Zabarnyi et Lucas Beraldo, les joueurs de Luis Enrique ont manqué quelques situations de conforter leur avance à l’image de la frappe trop croisée de Bradley Barcola (89e). Le PSG a donc acquis l’essentiel sur la pelouse de la Beaujoire et démarre sa saison par un court succès (0-1). Prochain rendez-vous vendredi prochain avec la réception de l’Angers SCO.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le FC Nantes. Bon match à toutes et à tous !!!

5′ Les Parisiens commencent déjà à s’installer dans le camp nantais.

11′ Bien servi en profondeur par Vitinha, Mbaye parvient de justesse à centrer mais aucun Parisien n’est à la réception. Les Rouge & Bleu pressent en ce début de rencontre.

12′ Excellente défense de Zaïre-Emery dans un gros duel face à Guirassy. Le Titi parvient à obtenir une sortie de but.

15′ Le centre brossé de Barcola au second poteau pour Mbaye, mais le Titi est trop court pour reprendre le ballon.

16′ Sur un corner tiré par Lee, G.Ramos effleure le ballon de la tête mais ce n’est pas cadrée.

21′ Nouvelle tête de G.Ramos sur un centre de Lee. La tentative n’est toujours pas cadrée.

23′ Paris tente de trouver la faille dans ce bloc très bas des Canaris.

24′ Par sa percussion, Mbaye est l’offensif le plus remuant sur le front de l’attaque.

25′ Après une récupération rapide des Parisiens, Zaïre-Emery décale Mbaye sur le côté droit de la surface. Malheureusement, le Titi glisse sur son crochet.

27′ Pause fraîcheur à la Beaujoire. L’occasion pour Luis Enrique de donner quelques consignes à ses joueurs.

29′ Le match a été interrompu pendant une minute après un jet de pétard du parcage parisien sur la pelouse.

32′ Servi sur son côté droit, Benhattab prend de vitesse L.Hernandez et son centre est repoussé par Chevalier. Intelligemment, Beraldo obtient la faute face à un Mostafa Mohamed qui avait bien suivi.

37′ Après une excellente remontée de balle de Zaïre-Emery sur la droite, Mbaye sert Lee à l’entrée de la surface. Le Sud-Coréen a préféré contrôler le ballon et a vu sa frappe être repoussée par la défense nantaise.

38′ Très belle couverture de Zabarnyi pour couvrir l’axe de la défense.

40′ Servi sur son côté gauche, Barcola défie la défense nantaise mais son tir manque trop de conviction pour espérer inquiéter Lopes.

42′ LA BARRE DE RAMOS. Après avoir devancé Lopes dans la surface, le Portugais, excentré, trouve la transversale. Une image qui rappelle fortement le but de Pauleta face à Barthez en 2004, mais sans la même réussite pour le numéro 9 parisien.

45′ Sur un centre en première intention, Lee trouve la tête de Lucas Hernandez, mais sans danger pour Lopes qui capte le ballon.

45′ Quatre minutes de temps additionnel.

45’+4 C’est la pause à la Beaujoire avec ce score nul et vierge entre Nantes et le PSG (0-0). Face au bloc bas des Canaris, les Rouge & Bleu ont du mal à trouver des failles.

46′ La seconde période débute. Le PSG repart avec les mêmes onze joueurs.

47′ Belle défense dans la surface de L.Hernandez devant Benhattab.

53′ Une belle opportunité gâchée par le PSG. Après une récupération haute de Lucas hernandez, Lee sert Mbaye dans la surface. Dans la précipitation, Mbaye se manque complètement dans son centre.

56′ Le centre à ras-de-terre de Mbaye passe devant tout le monde. Dommage !!!

61′ Quatre changements pour le PSG. L.Hernandez, F.Ruiz, Mbaye et Lee cèdent leur place à Nuno Mendes, Doué, Hakimi et Dembélé .

. 65′ QUELLE OPPORTUNITE POUR LE PSG. Sur un centre parfait de Dembélé au second poteau, Beraldo touche le poteau.

67′ BUTTTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE VITINHAAAA (0-1). Sur un corner rapidement joué, Nuno Mendes sert Vitinha à l’entrée de la surface. Avec réussite, le tir du Portugais est dévié par Awaziem et surprend Lopes. Une juste récompense face au bloc bas nantais.

70′ Pause fraîcheur dans ce second acte.

73′ Excellent coup-franc obtenu par Doué proche de la surface. Mais, les Parisiens ont tenté une combinaison complètement manquée.

76′ Belle défense de Beraldo face à Abline.

77′ Ramos pensait mettre à l’abri les Parisiens. Après une récupération haute de Zabarnyi, Ramos est trouvé dans la surface par Doué. Le Portugais ne laisse aucune chance à Lopes. Mais, le numéro 9 parisien est signalé en position de hors-jeu, après vérification de la VAR.

78′ Dernier changement pour le PSG. G.Ramos cède sa place à Kvaratskhelia.

79′ Carton jaune pour Hakimi après une faute en retard sur Cozza.

84′ La frappe lointaine de Kvaratskhelia finit dans les gants de Lopes.

89′ Barcola proche de doubler la mise pour le PSG. Sur un excellent ballon de Dembélé dans la profondeur, Barcola croise trop son tir devant Lopes.

90′ Cinq minutes de temps additionnel.

90’+2 Excellente défense de Beraldo devant Abline.

90’+4 Après un une-deux avec Doué sur le côté droit, Dembélé ne cadre pas son tir.

90’+5 La tentative de volée de Lepenant à l’entrée de la surface n’est pas cadrée.

90’+5 C’est terminé à la Beaujoire. Pour son retour en Ligue 1, le PSG s’est imposé sur la plus petite des marges face à une équipe nantaise qui a refusé le jeu. Un but de Vitinha a permis aux Rouge & Bleu de revenir de ce déplacement avec les trois points. L’essentiel est acquis pour les champions de France.

La feuille de match de Nantes / PSG

Première journée de Ligue 1 – Stade : La Beaujoire – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Ligue 1 + – Arbitre principal : Benoît Bastien – Arbitres assistants : Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu – Quatrième arbitre : Jérémy Stinat – VAR : Eric Wattellier et Julien Schmitt – But – Vitinha (67e) – Cartons : Benhattab (45’+1), Hakimi (79e)

Le XI du FC Nantes : Lopes – Amian (c), Awaziem, Tati, Cozza – Lepenant, Kwon (Coquelin, 79e), Leroux (Tabibou, 86e) – Benhattab (Hong, 59e), Mohamed (Camara, 79e), Guirassy (Abline, 59e) Remplaçants : Carlgren, Doucouré, Duverne, Coquelin (79e), Tabibou (86e), Hong (59e), Abline (59e), Camara (79e), El Arabi

Le XI du PSG : Chevalier – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Beraldo, L.Hernandez (Nuno Mendes, 61e) – Lee (Doué, 61e), Vitinha (c), F.Ruiz (Hakimi, 61e) – Barcola, G.Ramos, Mbaye (Dembélé, 61e) Remplaçants : Safonov, Marin, Hakimi (61e), Marquinhos, Nuno Mendes (61e), Pacho, Kvaratskhelia, Dembélé (61e), Doué (61e)

: Chevalier – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Beraldo, L.Hernandez (Nuno Mendes, 61e) – Lee (Doué, 61e), Vitinha (c), F.Ruiz (Hakimi, 61e) – Barcola, G.Ramos, Mbaye (Dembélé, 61e)