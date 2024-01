Le PSG lance ses figurines de maillots à collectionner !

Avoir chez soi une maquette en métal du maillot de Mbappé ou de Rai ? C’est désormais possible ! Le PSG a lancé avec l’entreprise Alloy Collectors une collection de maquettes des maillots du club de la capitale. Nous nous sommes intéressés à cette nouvelle gamme, et nous avons même pu obtenir un prix pour les supporters.

Parmi les produits proposés par l’entreprise sur son site internet, on retrouve :

Le maillot du PSG domicile 23/24

Le maillot du PSG extérieur 23/24

Le maillot du PSG « Hechter » retro

Une réplique de la Tour Eiffel illuminée des couleurs parisiennes

Ces modèles sont proposés en maquettes à construire, mais également en maquettes déjà assemblées pour ceux qui seraient pressés de l’exposer. Nous avons reçu, le maillot domicile à construire de la saison 2023/24, le maillot extérieur à construire de la saison 2023/24, le maillot déjà construit de la saison 2023/24. Le prix lui est assez raisonnable, il faut compter un peu moins de 20 euros pour les modèles de maillot à construire et 30 euros pour les modèles déjà construits. En ce moment, Alloy Collectors propose 15% de réduction sur toute la collection PSG avec le code PSG15. Pour en profiter, cliquez juste ici. Premier constat, les produits sont sous licence officielle du Paris Saint-Germain, comme cela est indiqué sur la boîte (voir photo ci-dessous), il y a donc des chances pour qu’on les retrouve prochainement dans les boutiques officielles du club.

Pour la réplique du maillot 23/24 préassemblée, une fois la boîte ouverte, on peut se rendre compte que la maquette est de très bonne qualité, la reproduction du maillot est réussie et la promesse de l’entreprise de « capturer l’esprit et le style emblématiques de l’équipe » est tenue. On retrouve les détails des maillots pros du PSG (photo ci-dessous), le maillot est disposé sur un petit podium, et le format (11 cm de haut) est parfait pour être disposé sur un bureau, une étagère, ou pour être exposé dans une petite vitrine !

Le petit plus ? La possibilité de personnaliser le flocage du maillot. A la rédac, on a fait le choix du nom de notre titi Warren Zaïre-Emery.

Simple, efficace, c’est un bel objet à avoir chez soi lorsque l’on est supporter. Pour le modèle à construire, indiqué par Alloy Collectors comme étant de difficulté 2/5, il faudra donc être un peu habitué à la construction de Lego ou de maquettes pour pouvoir le construire. En conclusion de cette review de ce mini replica du maillot PSG, c’est un bel objet, discret et sympa à exposer ou à offrir pour les supporters parisiens ! Pour vous le procurer, c’est pour le moment sur le site de Alloy Collectors, en cliquant sur ce lien.

Retrouvez ci-dessous un spot de présentation de la collaboration avec le Paris Saint-Germain ! ⬇️ ⬇️