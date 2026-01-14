Le PSG lance un laboratoire de création musicale, le Ici c’est Paris Music Lab

Le PSG, ce n’est plus qu’un club de football. C’est aussi une marque mondiale. Il a décidé d’encore se diversifier en lançant un laboratoire de création musicale.

S’il a brillé et continue de briller sur les terrains, le PSG tente également de se diversifier afin de toucher un public plus large. C’est dans cette optique qu’il a décidé de lancer son Ici c’est Paris Music Lab, un laboratoire de création musicale. Dans son communiqué, le club de la capitale explique que du 27 février au 1er mars 2026, le Club organisera son tout premier Ici c’est Paris Music Lab, une session de création musicale inédite au Parc des Princes pour développer l’identité musicale du Club.

Le PSG entend développer son catalogue musical au service du Club

Le PSG indique également : « Fidèle à son rôle d’acteur culturel global capable de connecter les meilleurs artistes internationaux à la scène parisienne, le Paris Saint-Germain et Universal Music Publishing Group lancent aujourd’hui, mardi 13 janvier, un appel à candidatures à destination des talents de demain, pour rejoindre cette session d’écriture collective aux côtés d’artistes confirmés tels que les rappeurs Nono La Grinta, ElGrandeToto et Carbonne. Des artistes étrangers se joindront également au Ici C’est Paris Music Lab pour apporter leur univers et donner un rayonnement international à ces compositions. » Pensé comme un véritable camp d’écriture pendant trois jours, du 27 février au 1er mars 2026, Ici C’est Paris Music Lab va transformer le Parc des Princes en studio géant. Avec ce nouveau projet, le Paris Saint-Germain, via sa filiale d’édition musicale PSG Publishing et en collaboration avec Universal Music Publishing Group, Radio Nova et Les Inrockuptibles, acteurs incontournables de l’industrie musicale, entend développer son catalogue musical au service du Club. Création de jingles buts, morceaux originaux et autres productions : les artistes seront invités à exprimer leur créativité pour enrichir l’expérience des supporters au stade comme sur les plateformes digitales, assure le PSG.