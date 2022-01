Le PSG a fêté ses 50 ans la saison dernière et continue de remettre au goût du jour son histoire. Au fil de leur 50 ans, les Rouge & Bleu ont très souvent eu des maillots fantastiques avec les Hechter évidemment ou bien encore ceux sponsorisés Commodore, avec notamment celui porté lors du mythique PSG / Real Madrid le 18 mars 1993 et le but d’Antoine « Casque d’Or » Kombouaré en quart de finale de la Coupe de L’UEFA.

Un maillot que le PSG a décidé de rééditer en ce début d’année 2022 avec le lancement d’une collection héritage. En plus de cette tunique, on peut se procurer celle de l’année 1991 avec la Tour Eiffel en rouge et bleu ainsi que les sponsors commodore et Müller mais également celle de 1992. Pour vous procurer ces maillots, c’est dans les boutiques du club de la capitale et sur le store internet des Rouge & Bleu. Les tuniques sont au prix unique de 50 euros.