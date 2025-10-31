Le PSG lance une nouvelle collection Astro Boy

Le PSG n’est plus seulement un club de football. C’est également une marque mondiale qui ne cesse de monter. Il a dévoilé une nouvelle collection autour d’astrophysiciennes Boy.

Pour toucher un public plus large, le PSG, outre ses performances sur le terrain, propose plusieurs collaborations avec des marques ou des artistes du monde entier. Ces dernières heures, le club de la capitale lance une nouvelle collaboration, après celle de 2024, avec Leblon Delienne, atelier français de sculptures inspirées de la pop culture. Cette nouvelle collaboration propose deux figurines inédites d’Astro Boy, icône intemporelle de la culture manga japonaise, seront déclinées en édition collector ultra-limitée. Habillé des maillots officiels du Club, le célèbre robot incarne à la fois l’énergie du sport, l’élégance de l’art et la puissance de la pop culture, indique le PSG dans son communiqué.

Un Astro Boy d’1m40 présent à la boutique près du Parc des Princes avant PSG / Nice

Ces créations originales rendent hommage à deux tuniques phares de l’histoire récente du Paris Saint-Germain, le maillot Third 2025-2026, audacieux et futuriste et le maillot Fourth 2024-2025, le légendaire Jordan Wings, symbole de succès et de performance. Chaque figurine sera éditée à 250 exemplaires numérotés. Elles seront disponibles à la vente dans les deux boutiques parisiennes officielles du PSG, ainsi qu’en précommande sur et sur , selon le calendrier suivant : Astro Boy Original (maillot Third) : précommandes ouvertes dès le 30 octobre 2025 et Astro Boy Wings (maillot Jordan) : précommandes disponibles début décembre 2025. À l’occasion de la rencontre au Parc des Princes entre l’équipe masculine du Paris Saint-Germain et l’OGC Nice demain, une figurine d’Astro Boy d’1m40 vêtu du maillot Third floqué « Astro Boy 75 » sera installée à la boutique officielle du Paris Saint-Germain près du Parc des Princes pour partager la ferveur des supporters et la détermination des joueurs.