Le PSG lance une nouvelle PSG Academy au Japon

Le PSG est l’un des clubs les plus suivis au monde. Pour se rapprocher de ses supporters, il ouvre de nombreuses PSG Academy. La dernière en date est au Japon.

Le PSG possède de nombreuses académies partout dans le monde. Ces dernières permettent aux enfants des différents pays de pouvoir jouer au football dans des infrastructures dignes de celles du PSG. Ce vendredi, le club de la capitale a annoncé l’ouverture d’une nouvelle PSG Academy au Japon. Ce projet est structuré autour de cinq sites d’entraînement répartis entre les régions du Kanto et du Tokai. Cette Academy sera développée localement en partenariat avec Maruhei Co., Ltd., dans le strict respect des standards du Club, de sa méthodologie et de sa philosophie éducative, assure le PSG dans son communiqué. Le déploiement de la PSG Academy Japan débutera à partir d’avril 2026 avec l’ouverture de quatre premiers sites à Tokyo, Saitama, Ibaraki et Shizuoka, avant l’inauguration d’un cinquième site à Chiba en septembre 2026. Le projet accueillera jusqu’à 1 000 jeunes joueuses et joueurs âgés de 4 à 15 ans.

Un projet éducatif complet

À travers son réseau international de PSG Academies, le Paris Saint-Germain déploie au Japon un projet éducatif complet, associant des programmes de formation footballistique accessibles à tous les niveaux à la transmission des valeurs sportives et éducatives qui fondent l’identité du Club. Le projet a été officiellement présenté le jeudi 29 janvier lors d’un événement organisé à l’Ambassade de France à Tokyo, illustrant la relation de confiance établie de longue date entre le Paris Saint-Germain et les institutions françaises et japonaises, indique le PSG dans son communiqué. « Destinée aux filles et aux garçons âgés de 4 à 15 ans, et ouverte à des joueurs de tous niveaux, la PSG Academy Japan accueillera environ 300 jeunes lors de sa phase de lancement. Dans le cadre d’un plan de développement sur trois ans, l’ambition du projet est d’atteindre progressivement jusqu’à 1 000 participants répartis sur l’ensemble des cinq sites. Une fois pleinement déployée, la PSG Academy Japan proposera des programmes d’entraînement structurés autour de trois sections : « Pre-school » pour les enfants de 4 à 6 ans, « Juniors » pour les joueurs de 6 à 12 ans, et « Elites » à partir de 12 ans. »