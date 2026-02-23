Le PSG leader, l’OL chute, l’OM menacé… Les résultats de la 23e journée de Ligue 1

Le PSG a été le grand gagnant de cette 23e journée de Ligue 1. En plus d’avoir récupéré son fauteuil de leader, le club parisien a vu ses poursuivants s’incliner.

Le PSG a retrouvé son trône de Ligue 1 ce week-end. Après la défaite du RC Lens face à l’AS Monaco (2-3), l’équipe de Luis Enrique n’a pas tremblé face au FC Metz avec un succès tranquille (3-0). Avec ces résultats, les Rouge & Bleu comptent désormais deux points d’avance sur les Sang & Or en tête du classement. Meilleure attaque du championnat (52 buts), le club de la capitale est aussi devenu la meilleure défense de Ligue 1 (19 buts encaissés), devant le RC Lens (20).

Un déplacement au Havre pour le PSG

Auteur d’une folle série de 13 victoires consécutives toutes compétitions confondues, l’Olympique Lyonnais a été stoppé net par le RC Strasbourg ce dimanche soir. Les Gones se sont inclinés sur le score de 3-1 et laissent donc le PSG et le RC Lens s’échapper. De son côté, l’Olympique de Marseille continue de sombrer. Pour la première d’Habib Beye sur le banc, les Olympiens se sont inclinés face au Stade Brestois sur un doublé de Ludovic Ajorque (2-0). Quatrième au classement, l’OM voit désormais ses poursuivants revenir fortement. Après sa victoire face au PSG, le Stade Rennais a confirmé avec un large succès contre l’AJ Auxerre (3-0). De son côté, le LOSC a obtenu sa première victoire en 2026 sur la plus petite des marges sur la pelouse de l’Angers SCO (0-1). Les Rennais et les Lillois reviennent donc à trois points de l’OM au classement. L’Olympico de dimanche s’annonce électrique.

Dans les autres résultats de cette journée, l’OGC Nice et le FC Lorient se sont quittés sur un match nul prolifique (3-3). Le Paris FC a été tenu en échec face au Toulouse FC (1-1). Enfin, le FC Nantes a renoué avec le succès face au Havre (2-1), prochain adversaire du PSG. Les Canaris étaient sans victoire en Ligue 1 depuis 9 rencontres.

Les résultats de la 23e journée de Ligue 1

Stade Brestois / Olympique de Marseille (2-0)

RC Lens / AS Monaco (2-3)

Toulouse FC / Paris FC (1-1)

Paris Saint-Germain / FC Metz (3-0)

AJ Auxerre / Stade Rennais (0-3)

Angers SCO / LOSC (0-1)

FC Nantes / Le Havre (2-0)

OGC Nice / FC Lorient (3-3)

RC Strasbourg / Olympique Lyonnais (3-1)

Le classement de Ligue 1

Paris Saint-Germain – 54 pts (+33) RC Lens – 52 pts (+24) Olympique Lyonnais – 45 pts (+14) Olympique de Marseille – 40 pts (+17) LOSC – 37 pts (+5) Stade Rennais – 37 pts (+2) RC Strasbourg – 34 pts (+9) AS Monaco – 34 pts (+2) FC Lorient – 32 pts (-4) Toulouse FC – 31 pts (+6) Stade Brestois – 30 pts (-3) Angers SCO – 29 pts (-6) Le Havre – 26 pts (-9) OGC Nice – 24 pts (-13) Paris FC – 23 pts (-13) AJ Auxerre – 17 pts (-16) FC Nantes – 17 pts (-18) FC Metz – 13 pts (-30)

Le programme de la 24e journée de Ligue 1

Vendredi 27 février RC Strasbourg / RC Lens (20h45 sur Ligue 1+)

Samedi 28 février Stade Rennais / Toulouse FC (17h sur beIN SPORTS 1) AS Monaco / Angers SCO (19h sur Ligue 1+) Le Havre / Paris Saint-Germain (21h05 sur Ligue 1+)

Dimanche 1er mars Paris FC / OGC Nice (15h sur Ligue 1+) LOSC / FC Nantes (17h15 sur Ligue 1+) FC Lorient / AJ Auxerre (17h15 sur Ligue 1+) FC Metz / Stade Brestois (17h15 sur Ligue 1+) Olympique de Marseille / Olympique Lyonnais (20h45 sur Ligue 1+)

