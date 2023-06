Le PSG, les supporters, la C1, Lionel Messi se confie sur ses deux années à Paris

Après 20 ans au FC Barcelone, Lionel Messi a rejoint le PSG lors de l’été 2021. La Pulga aura joué deux saisons au PSG. Mais son passage à Paris n’aura pas été digne de son statut de meilleur joueur du monde et de l’histoire. En fin de contrat le 30 juin, il n’a pas prolongé avec les Rouge & Bleu et a décidé de rejoindre la MLS et l’Inter Miami. L’international argentin s’est longuement confié sur ses deux années à Paris, la Coupe du monde et sa relation avec les supporters du PSG dans une interview accordée à BeIN Sports.

Son arrivée et son adaptation

« Je suis venu à Paris parce que j’aimais le club, j’y avais des amis, beaucoup de gens que je connaissais dans le vestiaire, de la sélection, d’autres que j’avais aussi connu avant, ça me paraissait plus facile de m’adapter contrairement à un autre endroit où j’aurai pu aller. C’est pour ces raisons que j’ai décidé de venir dans ce club. En vrai, ça a été une adaptation difficile, beaucoup plus que ce que je m’imaginais malgré le fait de connaître du monde dans le vestiaire, j’avais des relations avec eux mais ça a été difficile de m’adapter à ce changement, je suis arrivé tard, je n’ai pas eu de préparation d’avant saison, avec un nouveau club, une autre manière de jouer, de nouveaux coéquipiers, la ville, tout ça a rendu mon adaptation difficile au début, pareil pour ma famille. »

Le Covid qu’il a contracté lors de la trêve hivernale

« En décembre, quand je suis allé en vacances en Argentine, j’ai contracté le Covid. C’est là, que j’ai vu que mon retour ne serait pas pareil. Après un mois quasiment à l’arrêt, sans m’entraîner, j’ai mis du temps à retrouver la forme et le physique, ça a été une année très compliquée de manière générale. »

Le début de saison 2022-2023

« C’est sûr que le début de la saison suivante a été très bon. Car j’ai déjà pu faire la préparation d’avant saison contrairement à l’année d’avant, j’étais-là au début avec mes coéquipiers, avec beaucoup de nouveaux joueurs, de départs aussi. Une adaptation à un nouveau style de jeu, avec un nouvel entraîneur. Mais je me suis senti très bien. Tout s’est bien passé au début, en connaissant un peu mieux tout monde. Je me suis senti très libre en jouant, avec l’objectif mondial. Un Mondial en plein milieu d’une saison change les choses, pas seulement pour moi, mais pour tous les joueurs au niveau mondial, pour toutes les équipes. Mais comme je l’ai dit, au début je me suis senti très bien. »

Le retour à Paris en tant que champion du monde

« Comme je l’ai dit avant, c’était la même chose. C’était juste le fait de revenir dans le pays que nous avions affronté en finale, et remporté la Coupe du monde. En dehors de ça, pour moi rien n’a changé et mes objectifs au club sont restés les mêmes qu’avant d’être champion du monde. Je ne sais pas pour eux si c’était pareil ou différent de me voir en France après avoir gagné la finale. Mais pour moi, vraiment cela n’a rien changé. »

La Ligue des Champions

« J’ai toujours dit que mon objectif était de tout gagner. Un des plus grands objectifs c’était la Ligue des Champions, et c’est douloureux. Et sur mes deux ans, je n’ai pas pu l’atteindre. C’est une grande déception, mais comme j’ai pu le dire, le championnat c’est aussi important. Ça se gagne. Mais le club veut une Ligue des Champions. Mais quand on n’atteint pas tous les objectifs, comme je l’ai vécu à Barcelone, en sélection ou à Paris aussi, on veut toujours plus, mais c’est comme ça, dans le foot il y a des grandes équipes. »

Le supporters

« Au début c’était super, j’ai reçu beaucoup d’encouragements comme je l’ai souvent dit, mais après les gens ont commencé à me traiter différemment, une partie du public de Paris. La majorité, elle, m’a bien traité, comme au début. Mais il y a eu une cassure avec une bonne partie du public parisien. Bien sûr que ce n’était pas mon intention, rien de plus. Mais ce sont des choses qui sont déjà passées avant avec Mbappé et Neymar aussi, c’est leur manière de faire. Mais, bon je garde le souvenir de tous ces gens qui m’ont soutenu, comme ça l’a été au début. Rien de plus, ça reste anecdotique. »

La Coupe du monde en milieu de saison

« Evidemment, j’ai 35 ans, je ne suis plus le joueur d’il y a quelques années à Barcelone, mais comme je l’ai dit au début, la première année a été difficile pour moi pour plusieurs raisons, mais ma deuxième, je me suis senti beaucoup mieux, plus à l’aise. Le mondial a beaucoup joué aussi, du fait qu’il soit programmé en milieu de saison, c’était une année spéciale pour tout le monde. Comme nous, certains sont rentrés plus tard que d’autres, certains ont aussi pris des vacances au milieu, d’autres se sont blessés. Cela a beaucoup joué sur notre saison, ça a changé nos plans de jeu , comme la blessure de Neymar. Une Coupe du monde conditionne beaucoup de situations différentes, notamment la saison que l’on a eu. Ce n’est pas une excuse, car beaucoup ont joué ce Mondial, mais en général, le championnat et la Ligue des Champions ont été touchées par ce mondial. Mais de l’avoir gagné ou pas, chacun est revenu changé pour différentes raisons.«