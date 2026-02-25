Le PSG maintient son soutien à Achraf Hakimi, accusé de viol

Hier, l’avocate d’Achraf Hakimi a indiqué que le défenseur du PSG allait faire l’objet d’un procès, trois ans après les faits présumés. Le PSG maintient son soutien à son défenseur.

Il y a trois ans, Achraf Hakimi était accusé de viol. Après une soirée passée avec le défenseur du PSG, une jeune femme s’était rendue dans un commissariat du Val-de-Marne, où elle avait déclaré avoir été violée, sans porter plainte. Après la divulgation de cette affaire, Achraf Hakimi avait démenti. Hier, l’avocate de l’international marocain a indiqué que le défenseur du PSG allait faire l’objet d’un procès. Après l’annonce de procès, Achraf Hakimi est sorti du silence sur son compte X. « Aujourd’hui une accusation de viol suffit à justifier un procès alors même que je la conteste et que tout démontre qu’elle est fausse. C’est aussi injuste pour les innocents que pour les victimes sincères. J’attends avec calme ce procès qui permettra que la vérité éclate publiquement. »

Le PSG veut le protéger

Malgré l’ouverture de ce procès, le PSG explique, en privé, rester au soutien d’Achraf Hakimi et entend le protéger pour qu’il continue de travailler sereinement, assure Le Parisien. Le PSG n’a pas changé de position depuis la divulgation de cette affaire il y a trois ans : il soutient son joueur, présumé innocent tant que le jugement n’a pas livré son verdict. Sur le terrain, le renvoi en procès pour viol ne change rien, indique le quotidien francilien. Il est annoncé titulaire pour le barrage retour contre l’AS Monaco. Son statut de vice-capitaine ne devrait pas non plus a priori changer, explique Le Parisien. Le PSG n’entend rien bouleverser quant à son latéral encore sous contrat jusqu’au 30 juin 2029 parce que le Marocain conteste les faits qui lui sont reprochés et qu’il est présumé innocent, conclut le quotidien francilien.