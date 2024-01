Le PSG a officialisé la signature de sa nouvelle recrue : Lucas Beraldo. L’occasion pour le Brésilien de 20 ans de quitter sa terre natale pour la première fois de sa carrière. Pour sa présentation, le défenseur central a livré ses premiers mots au micro de PSG TV.

Que ressent-il ?

« Je me sens très bien avec tous ceux qui m’ont accueilli au club de la meilleure façon possible, tous les joueurs ainsi que le personnel. Je suis prêt à relever ce nouveau défi« .

Que connaît-il du PSG ?

« Au Brésil, le Paris Saint-Germain est un club très célèbre. Et je ne pense pas que ce soit seulement au Brésil, puisqu’en France c’est l’équipe la plus performante et elle l’a démontré ces dernières années. Je pense que cela a pesé lourd dans ma décision de venir dans le plus grand club français, pas seulement pour être un joueur supplémentaire, mais pour pouvoir apporter un plus à l’équipe, afin que nous puissions continuer à gagner des titres« .

Quitter le Brésil pour la première fois à 20 ans …

« Je suis très heureux. Je ne pense pas avoir encore réalisé que je suis dans ce très, très grand club qu’est le Paris Saint-Germain. Mais je suis très motivé pour pouvoir, comme je l’ai déjà dit, gagner des trophées avec le maillot de ce club« .

Prêt pour cette nouvelle expérience ?

« Je pense que oui. Je me sens très bien préparé. J’ai parlé à l’entraîneur avant et il m’a aussi donné beaucoup de confiance, et je pense que c’était important pour moi. C’est une bonne chose d’avoir Marquinhos comme partenaire en défense centrale. Je pense aussi que cela peut m’aider beaucoup parce qu’il parle la même langue que moi. C’est un grand pas en avant dans ma carrière« .

La présence de Marquinhos a pesé dans son choix ?

« Je pense que oui, j’avais déjà donné des interviews au Brésil pour dire que je rêvais de jouer à ses côtés. J’imaginais alors jouer avec lui pour l’équipe nationale brésilienne, mais Dieu m’a donné l’opportunité de jouer à ses côtés tous les jours au Paris Saint-Germain. Je pense que cela a pesé lourd dans mon choix« .

Le lien fort entre le Brésil et le PSG

« Oui, il y a beaucoup de joueurs brésiliens qui ont joué sous ce maillot et qui ont été très importants, comme Marquinhos, qui est maintenant le capitaine, Thiago Silva, David Luiz, et tous les autres. Les meilleurs défenseurs centraux brésiliens sont passés par ici et je pense que cela a joué un rôle dans ma décision de venir« .

Luis Enrique compatible ?

« Oui, je me suis vraiment identifié à son style de jeu, au fait qu’il propose du jeu et qu’il garde toujours le ballon. C’est comme ça que j’aime jouer, c’est comme ça que je m’amuse et que je prends du plaisir sur le terrain. Je pense que cela a également joué un rôle important dans ma décision, tout comme le fait qu’il y ait de jeunes joueurs et que le coach mise sur eux« .

Qu’est ce que cette nouvelle expérience lui apportera ?

« Le fait d’avoir de grands joueurs qui s’entraînent avec moi tous les jours va me permettre de beaucoup évoluer, pas seulement en tant que joueur mais aussi en tant que personne, en vivant dans une autre ville, dans un autre pays. Et je pense que c’est la chose la plus importante : vouloir apprendre tout le temps, pas seulement sur le terrain, mais aussi en dehors. De mon côté, je pense pouvoir apporter ma qualité technique à l’équipe« .

La découverte du Parc des Princes et de la Ligue des Champions

« Entendre l’hymne de la Ligue des Champions a toujours été un rêve depuis que je suis enfant, et maintenant cela devient réalité. Je ne peux même pas l’expliquer. Quant au Parc des Princes, je le connais parce que je suis venu ici une fois. Mon frère habitait à Paris donc on est allé voir un match du Paris Saint-Germain. Il y a d’ailleurs une photo, même si j’étais un peu différent. C’était la première fois que je mettais les pieds au Parc des Princes« .

Un entretien à retrouver en intégralité sur le site officiel du Paris Saint-Germain.