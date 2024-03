Il est l’un des premiers visages du PSG version QSI, Javier Pastore a passé sept saisons en Rouge & Bleu avant de voir son aventure parisienne prendre fin en 2018. Au cours d’un entretien accordé à La Nacion, quotidien argentin, El Flaco est revenu sur ses années au Paris Saint-Germain, et les coéquipiers qu’il a eu sous les cieux parisiens.

La Coupe du Monde 2022, un sujet de discussion avec Kylian Mbappé ?

« Avec Kylian oui. Je l’ai vu quelques mois après la finale au Qatar, lorsque le PSG est allé s’entraîner et jouer un match. Et j’étais dans le vestiaire, avec lui, avec Messi, avec Ney. Je l’ai félicité pour la Coupe du monde qu’il avait gagnée et il m’a dit : « Non, ce fils de pute de Messi a gagné la Coupe du monde pour nous… » Pour plaisanter, comme pour dire que Leo l’avait gagné tout seul. J’ai beaucoup parlé avec Kylian, c’est un garçon très concentré : il a perdu une finale et le lendemain il pensait déjà à ce qu’il allait gagner ensuite. Il a une mentalité incroyable. Je le connais très bien, j’ai une très belle relation avec lui et c’est un gagnant, il concourt à 100%. Je suis surpris par son sérieux à cet âge. Ce sérieux n’avait été vu que chez Cristiano Ronaldo et Messi. Dans les nouvelles générations, il est très difficile de retrouver la concentration et le sérieux dont Kylian dispose. Je ne le vois pas chez les autres jeunes… peut-être que je le vois à Haaland. Mais il est difficile de trouver ces traits. Kylian est toujours concentré et prêt à donner plus, et cela m’a toujours surpris« .

Avoir fréquenté David Beckham au Paris Saint-Germain

« La personne la plus humble que j’ai rencontrée dans le football. J’ai été surpris, tout. Un professionnalisme au quotidien, sachant que Paris était déjà sa dernière étape en tant que footballeur. Il n’a pas beaucoup joué, il n’a pas toujours été titulaire et il a quand même tout donné. Toujours avec un bon visage. Aujourd’hui encore, lorsque j’ai la chance de le rencontrer assez fréquemment lors d’événements et sur les courts, il me traite en égal… Eh bien, ce serait normal, n’est-ce pas ? Mais je jure que ce n’est pas si normal chez des footballeurs ou des personnalités publiques aussi transcendantes. Je me souviens que nous allions habillés avec des vêtements ordinaires, disons, aux entraînements, et les premières semaines, il se présentait en costume-cravate, élégant… et il s’est rendu compte que ce n’était pas nécessaire. Et il s’est adapté, a changé, nous a rattrapé. Ce sont de petits détails, mais ils le décrivent en tant que personne. Même si cela lui sera toujours impossible, il essaya de ne pas attirer l’attention« .

Javier Pastore & Zlatan Ibrahimovic à l’entraînement sous les couleurs du PSG

Javier Pastore, l’Argentin qui a joué le plus longtemps Avec Zlatan Ibrahimovic

« Ibra a créé son personnage de joueur, à l’extérieur, qui est très différent de sa silhouette à l’intérieur. Vous le voyez arrogant sur le terrain, s’il doit gifler son rival, il le frappe, s’il veut rabaisser quelqu’un, il le fait même s’il y a 100 000 personnes. Dans ses déclarations, il est pédant, oui, il l’a toujours fait. Mais au sein du groupe, c’est le meilleur coéquipier que j’ai eu, le meilleur capitaine que j’ai eu dans ma carrière. Il m’a fait beaucoup grandir. Il m’a fait voir le football d’une manière différente, il a commencé à me convaincre que je devais être un gagnant chaque jour. J’aimais jouer au cornemuse, m’amuser sur un terrain, en essayant toujours de blesser l’adversaire, mais pour moi, m’amuser passait avant tout. Et il m’a dit : ‘Tu n’es pas obligé de perdre tout ça, mais si tu veux le faire, cela doit servir à atteindre l’autre but et à marquer le but.’ Oui ou oui’. Cela m’a forcé à grandir. Et il nous a donné beaucoup de conseils, à nous les jeunes… Quand vous étiez enfant, vous vouliez juste jouer et laisser quelqu’un d’autre gérer votre argent, et non, il vous disait qu’il ne fallait pas perdre le contrôle de votre argent. Nous avons partagé de nombreuses années ensemble, nous avons partagé des vacances, nous avons eu des millions de dîners chez nous… c’est un très très grand ami« .

A propos de Neymar

« Un phénomène, de très bonnes personnes. Il vit sa vie comme il l’entend, personne ne va gérer sa vie. En sortant Messi, je n’ai jamais vu un autre joueur aussi talentueux que Ney. Il a toutes les qualités… Réaction ? Le meilleur. Vitesse? C’est très rapide. Conduite de balle ? Le meilleur. Dribble? Il fait de toi ce qu’il veut. But? Avec l’un ou l’autre pied. Saut? Cela monte très haut. Il a tout. Si vous dites un joueur de rêve, comment le voulez-vous, vous dites Neymar. S’il l’avait voulu, il se battrait pour le Ballon d’Or contre Messi, Cristiano et qui que ce soit, mais il vit sa vie d’une manière différente, il ne vit pas à 100 % pour le football. Je l’aime beaucoup, je lui ai pas mal écrit maintenant, pendant sa blessure. Au début, je m’attendais à quelqu’un d’arrogant et j’avais tort« .

Les tensions autour de Messi lors de son passage au PSG

« Cette situation inconfortable était davantage causée par le Français que par le club. Vu de l’extérieur, le club a essayé de se protéger car le club est toujours là et continuera à être là. Et les gens vont continuer à aller sur le terrain pour voir leur club. Un club ne prendra jamais le parti d’un joueur, jamais, car il a bien plus de choses derrière lui qu’un seul joueur, même s’il s’agit des meilleurs du monde. Mais le Français a été très blessé par la Coupe du Monde et par beaucoup de choses, et ils ne lui pardonneraient même pas une mauvaise passe. Ils éprouvaient de la méchanceté. Et ils l’ont sifflé, comme ils ont incroyablement sifflé Neymar. Le français est difficile et il est difficile de le gagner. J’ai eu de la chance, ils m’ont beaucoup aimé dès le premier jour et ils ont une affection dont je ne fais que leur être reconnaissant. Parfois, je n’arrive pas à comprendre pourquoi ils m’aiment autant« .