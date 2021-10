Zlatan Ibrahimovic a enchanté les supporters du PSG pendant quatre ans (2012-2016). L’attaquant suédois, qui a eu 40 ans en début du mois d’octobre, est encore présent sur les terrains et performant avec l’AC Milan. Rare en interview, Ibracadabra s’est confié à Téléfoot ce dimanche matin. Le PSG, son ancien coéquipier Lionel Messi et son arrivée à Paris, ses conseils à Mbappé, Zlatan Ibrahimovic s’est confié. Extraits choisis.

Mbappé

« Mbappé, j’adore. Mais ce qu’il fait n’est pas encore assez. Il est trop dans un confort, dans sa zone. Il faut qu’il marche sur le feu et s’il marche sur le feu, il sera encore meilleur. Imaginez comment il peut devenir fort s’il se fait mal. Il faut qu’il sente le goût du sang. Tu dois être entouré de gens qui te poussent et qui t’élèvent. Mais tu n’as pas besoin d’être entouré de ceux qui te disent que tu es le meilleur. Non, non, non. Entoure-toi de ceux qui te diront que tu n’es pas assez bon et que tu dois devenir meilleur. Et tu deviendras meilleur. Voici ce que je pense de la situation de Kylian Mbappé. Il est le meilleur ? Il est dans mon top, en tout cas dans le top de ceux que j’aime. Pour les autres, il y a ceux qui sont là depuis longtemps mais pour les jeunes, il y a Mbappé, Haaland et Ibrahimovic pas besoin d’autres (rire). «

Le PSG

« J’ai de très bons souvenirs du PSG. J’ai été l’un des premiers à venir quand il a été racheté par les Qataris. Je l’ai vu changer en 48 heures. Je fais partie des débuts et je suis très fier parce que sans moi, le PSG ne serais pas devenu ce qu’il est aujourd’hui. Les gens pensent que j’y suis allé pour gagner de l’argent, profiter de la ville et de la vie. Mais non, je suis venu pour faire changer le club. «

Messi

« Je pense que c’est un bon challenge pour lui d’arriver au PSG. Il va essayer quelque chose de nouveau après une très longue période à Barcelone. Il arrive dans un club très ambitieux, un club qui veut gagner et surtout qui est dans une forme d’ascension. Je pense que le PSG est très fier, très heureux de l’avoir et maintenant ils doivent simplement profité de lui. »

Le PSG 2021 meilleur que son PSG ?

« Non. Parce que nous étions une équipe. Aujourd’hui ce n’est pas une équipe. Peut-être plus tard ? Peut-être. J’y crois mais pour répondre à la question, non ils ne sont pas meilleurs.«