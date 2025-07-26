Psg ligue des champions
Le PSG a mis en vente des morceaux de filet de la finale de Ligue des champions

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum26 juillet 2025

Vainqueur de sa première Ligue des champions, le PSG a décidé de mettre en vente des morceaux de filet de la finale face à l’Inter Milan à l’Allianz Arena de Munich.

Près de deux mois après sa victoire historique en finale de Ligue des champions face à l’Inter Milan (5-0), le PSG a décidé de mettre en vente des morceaux de filet de la finale à l’Allianz Arena de Munich du 31 mai dernier. Sur son site officiel, les champions d’Europe ont mis en vente cette édition limitée au prix de 240€ l’unité, comme le rapporte Le Parisien. « Encadrés, les bouts de filets sont accompagnés de photos des célébrations. » Mais dès vendredi soir, la rupture de stock a été annoncée par la boutique du club, les quantités disponibles n’étant pas précisées.

