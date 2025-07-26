Le PSG a mis en vente des morceaux de filet de la finale de Ligue des champions

Vainqueur de sa première Ligue des champions, le PSG a décidé de mettre en vente des morceaux de filet de la finale face à l’Inter Milan à l’Allianz Arena de Munich.

Près de deux mois après sa victoire historique en finale de Ligue des champions face à l’Inter Milan (5-0), le PSG a décidé de mettre en vente des morceaux de filet de la finale à l’Allianz Arena de Munich du 31 mai dernier. Sur son site officiel, les champions d’Europe ont mis en vente cette édition limitée au prix de 240€ l’unité, comme le rapporte Le Parisien. « Encadrés, les bouts de filets sont accompagnés de photos des célébrations. » Mais dès vendredi soir, la rupture de stock a été annoncée par la boutique du club, les quantités disponibles n’étant pas précisées.

Image : Le Parisien