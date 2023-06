Le PSG n’a pas abandonné la piste Kim Min-jae 

Le PSG voudra recruter un défenseur central supplémentaire cet été même si Milan Skriniar doit arriver. Et il s’intéresserait toujours à Kim Min-jae même si Manchester United est bien avancé dans ce dossier.

Avec le départ de Sergio Ramos et l’absence de Presnel Kimpembe pour le début de la saison 2023-2024, le PSG compte recruter un défenseur central en plus de Milan Skriniar, qui doit signer libre après la fin de son contrat à l’Inter Milan. Outre la piste Lucas Hernandez, le club de la capitale serait toujours dans la course pour Kim Min-jae. L’international sud-coréen de Naples a réalisé une très belle saison sous le maillot du champion d’Italie et a été élu meilleur défenseur de la Serie A. Ces derniers jours, on parlait d’un avenir presque scellé, avec une arrivée à Manchester United. Mais le dossier semble ne pas tout a fait fermé.

Trois clubs anglais aussi dans la course

Selon les informations de Foot Mercato, les négociations sont en stand-by depuis plusieurs semaines, « malgré la poursuite des discussions entre le board mancunien et le clan du joueur. » Une aubaine pour d’autres clubs. Newcastle, qui va retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine, s’est introduit dans le dossier et a fortement accéléré, rêvant d’en faire un pilier de sa défense. Mais les Magpies ne sont pas seuls sur le dossier. Le PSG, qui s’intéresse à lui depuis plusieurs semaines, « est là aussi tapi dans l’ombre. Englué dans le dossier Skriniar, Luis Campos n’exclut pas de bouger sur Kim. » Mais le défenseur central (26 ans) aurait une préférence pour la Premier League, l’option Paris n’est donc pas prioritaire aux yeux du Sud-Coréen. Foot Mercato indique qu’un quatrième club aimerait l’enrôler, Chelsea. Mais avec un nombre important de joueurs dans ce secteur, le contexte et le manque de stabilité du club londonien, « Chelsea est aujourd’hui le club qui a le moins de chances de rafler la mise.«