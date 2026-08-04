Le PSG n’a pas encore bougé pour Ferran Torres, le Barça reste calme

Le FC Barcelone ne compte pas changer ses plans vis-à-vis de Ferran Torres. Et ce n’est pas sa dernière sortie en date qui a fait bougé les lignes.

Pour succéder à Gonçalo Ramos, parti au Milan AC, Luis Enrique a demandé Ferran Torres. Le champion du monde, buteur en finale contre l’Argentine, est à un an de la fin de son contrat. Néanmoins, malgré cette situation contractuelle délicate, les culés n’ont pas l’intention de vendre le joueur de 26 ans au club de la capitale. D’ailleurs, à Paris, aucune offre n’est encore partie.

Pas de panique en Catalogne

Selon le Mundo Deportivo, ce dossier n’inquiète pas les Blaugranas. Malgré une sortie très peu appréciée par sa direction, Ferran Torres n’est toujours pas à vendre. La pression mise par ce dernier n’obligera, de toute façon, pas le Barça à agir, précise MD. Non, le plan reste le même : une prolongation de contrat lui sera proposé en septembre, pas avant.

Cela pour éviter la clause négociée avec Manchester City à l’époque. Surtout, l’offre qui sera faite à Ferran Torres ne comprendra aucune revalorisation salariale. Le Mundo Deportivo ajoute également que le Paris Saint-Germain n’a, pour le moment, pas contacté le FC Barcelone. On arrive donc à un statuquo pour cette piste alors qu’une accélération avait récemment été annoncée.

Un recrutement pas prévu par le FC Barcelone

D’ailleurs, à ce sujet, Sport expliquait, il y a quelques jours, que les Catalans seraient même prêts à prendre le risque de perdre le joueur libre dans un an. Le marché des attaquants est compliqués et la cellule de recrutement n’a pas prévu de chercher un remplaçant au remplaçant. Recruter un titulaire pour succéder à Robert Lewandowski semble déjà bien assez complexe…