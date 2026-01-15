Le PSG n’a pas encore fait de proposition de prolongation à Dembélé

Cadre du PSG, Ousmane Dembélé est encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec les Rouge & Bleu. Les négociations pour une prolongation sont à leur début.

Ousmane Dembélé est devenu l’un des meilleurs joueurs du monde sous le maillot du PSG. Arrivé au sein du club de la capitale durant l’été 2023, il a réalisé la meilleure saison de sa carrière avec 35 buts et 16 passes décisives en 53 matches toutes compétitions confondues. Il a raflé toutes les distinctions individuelles possibles. Encore sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2028, le club de la capitale aimerait prolonger son numéro 10.

Des négociations à leur début

Selon les informations de Fabrizio Romano, les négociations entre l’international français et le PSG concernant une prolongation de contrat sont à leurs débuts. Les champions d’Europe ont informé Ousmane Dembélé de leur intention d’entamer des discussions dans ce sens, mais aucune proposition formelle ni aucun chiffre n’ont encore été formulés, avance le spécialiste du mercato. D’autres contacts devraient avoir lieu prochainement entre les deux parties, conclut Fabrizio Romano.