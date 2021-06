Le PSG n’a pas gonflé son offre pour Hakimi (CDS)

Dans quatre jours le mercato d’été débutera officiellement. Plusieurs dossiers sont déjà chauds au PSG. Comme la négociation pour Achraf Hakimi (22 ans). Le joueur de couloir droit champion d’Italie avec l’Inter Milan a le profil recherché par le Paris Saint-Germain. Les dirigeants francilien ont fait une offre à 70M€ bonus inclus pour l’Hispano-Marocain, dit-on en Italie depuis une semaine. L’Inter veut plus pour son joueur (acheté 45M€ la saison dernière), dix millions de plus. Mais les Parisiens ne semblent pas, pour le moment, disposés à relever l’offre, observe le Corriere dello Sport : “Une semaine s’est écoulée depuis l’offre du PSG”, lit-on dans le journal sportif romain. “L’Inter a ouvert la porte, mais en veut au moins 80M€ (bonus inclus). Depuis aucun nouveau signal n’est arrivé de Paris. Évidemment, nous sommes entrés dans une sorte de jeu d’échecs : chacun attendant que l’autre cède. Leonardo a le oui du joueur de son côté, à qui il a proposé un riche contrat de 8M€ par saison. Marotta et Ausilio attendent une relance de Chelsea (plus que du Bayern), pour faire bouger les Français. La certitude est que le club Nerazzurri doit réaliser une vente importante d’ici le 30 juin.”