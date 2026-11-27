Joane Gadou brille avec Dortmund. Le PSG aurait pu activer son droit de préférence pour faire revenir le titi l’été dernier. Mais le club de la capitale n’a souhaité le faire.

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France. Plusieurs titis tapent à la porte de l’équipe première chaque année. Certains arrivent à s’y faire une place alors que d’autres préfèrent quitter leur club formateur pour lancer leur carrière. Ça a été le cas de Joane Gadou. L’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération, le défenseur central avait décidé de quitter le PSG pour signer son premier contrat professionnel avec le RB Salzbourg durant l’été 2024.

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Il a signé à Dortmund l’été dernier

Dans le cadre de ce départ, le PSG avait négocié un droit de préférence pour le futur transfert de Joane Gadou, comme le rapporte L’Equipe. Cette clause permettait au double champion d’Europe d’être au courant d’un possible transfert et de s’aligner sur l’offre du club intéressé s’ils le souhaitaient. Cette clause prévoyait parallèlement que Gadou ait le dernier mot sur sa destination finale, avance le quotidien sportif. L’été dernier, Joane Gadou a rejoint le Borussia Dortmund contre 20 millions d’euros. Malgré ce droit de préférence, les dirigeants du PSG ont choisi de ne pas bouger sur ce dossier, conclut L’Equipe.