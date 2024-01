Le PSG a communiqué officiellement sur la signature de Gabriel Moscardo. Le jeune brésilien de 18 ans s’engage avec le club de la capitale jusqu’en 2028, et met fin au feuilleton de cet hiver 2024. Cependant, cette opération pourrait en relancer une autre … .

Avec quelques semaines de retard, Gabriel Moscardo a enfin signé son contrat avec le Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain de 18 ans est désormais lié au club de la capitale jusqu’en 2028, mais sera prêté à son club, les Corinthians, jusqu’à la fin de cette saison. L’occasion pour lui de se faire opérer, de récupérer, et reprendre la compétition à son rythme au Brésil, avant d’intégrer officiellement le groupe de Luis Enrique. Au moment de signer son contrat pour les quatre prochaines saisons, Gabriel Moscardo a répondu aux traditionnelles obligations : interviews, format court, ou encore interview. Sur les photos officielles, rien d’autres que le nom du joueur et « 2028 ». Aucun indice sur le numéro que le joueur portera en Rouge & Bleu. Cependant, un proche du joueur, sur Instagram, a publié une photo de groupe avec Gabriel Moscardo et son maillot, arborant le numéro … 44 ! Une piste de réflexion pour son futur numéro au PSG ? Une façon pour les dirigeants parisiens de mettre la pression sur Hugo Ekitike ? Ou encore un indice sur le futur proche de l’ancien attaquant du Stade de Reims ? Nous avons pu récolter quelques éléments de réponse.

Image : Story Instagram @_r.ordrigues04

Cependant, selon certains échos recueillis par nos soins, rien n’est acté à ce stade, et aucune conclusion n’est à tirer. En effet, le maillot aurait été floqué avec le numéro 44 par l’entourage du joueur, reprenant simplement le numéro de Gabriel Moscardo porté aux Corinthians. En ce sens, ce cliché n’est en aucun cas un flocage officiel ou une indication quelconque.