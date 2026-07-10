Le PSG n’acceptera rien en dessous de 50M€ pour Kolo Muani

Le feuilleton Randal Kolo Muani entre dans une nouvelle ère. Le PSG a ouvert la porte à d’autres clubs avec un prix fixe de 50 millions d’euros.

Le Paris Saint-Germain espère bien renflouer encore un peu plus ses caisses cet été. Avec les départs de Gonçalo Ramos et de Lee Kang-In, les Rouge et Bleu vont déjà amasser plus de 100 millions d’euros. Idéalement, la vente de Randal Kolo Muani devrait s’y ajouter pour un montant total de 150 millions d’euros. Mais encore faut-il trouver un accord pour celui qui est encore sous contrat avec le club parisien jusqu’en 2028.

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Le PSG en a marre d’attendre la Juventus

Du côté de la Juventus, on ne veut pas poser les 50 millions d’euros réclamés, comme la Gazzetta dello Sport le confirme ce jour. La dernière offre piémontaise est estimée à 38 millions d’euros avec une rallonge possible jusqu’à 40 millions d’euros. Mais pas au-delà.

Conséquence directe : le PSG a désormais ouvert la porte à d’autres prétendants, ajoute le journal au papier rose. Là, des clubs allemands et anglais se seraient d’ores et déjà manifestés. Comme on vous l’avait également expliqué, Tottenham pourrait notamment retenter sa chance malgré la saison compliquée de Kolo Muani à Londres en 2025-2026..

Gazzetta : La Juve a proposé 38M au #PSG pour Randal Kolo Muani et peut au maximum pousser jusqu'à 40M. Mais le prix a été fixé à 50 et le club de la capitale ouvre désormais la porte à d'autres clubs. Pour le Dibu Martinez, la volonté est de ne pas dépasser les 6-7M. pic.twitter.com/4uupSYRRHu — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) July 10, 2026

Reste à savoir si le club de la capitale obtiendra enfin gain de cause dans ce dossier avec un transfert sec ou un prêt avec obligation d’achat. Pour le moment, voir RKM plier bagages pour 50 millions d’euros, cela paraît plutôt très lointain. Affaire à suivre…