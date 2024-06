Convoqués dans la pré-liste pour les Jeux Olympiques, les deux Parisiens, Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola, ne seront pas libérés par le PSG.

Après avoir exprimé ses difficultés à faire sa liste pour les Jeux Olympiques 2024, Thierry Henry fera face à une autre mauvaise nouvelle. Convoqués dans la pré-liste, les deux Parisiens, Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola, ne participeront pas au tournoi olympique (24 juillet au 9 août), comme le rapporte L’Equipe dans son édition du jour. Déjà fermé à cette idée avant l’annonce de la liste, le club parisien reste sur sa position initiale.

Le PSG ne veut pas surmener ses joueurs

Le club parisien ne veut pas surmener ses deux jeunes joueurs, qui ont été convoqués pour disputer l’Euro 2024 (14 juin – 14 juillet) avec l’équipe de France. La saison 2024-2025 sera intense avec le nouveau format de la Ligue des champions et la première édition de la Coupe du monde des clubs en juillet 2025. « Le club parisien a prévu de contacter Henry pour l’informer de sa décision dès lors qu’il aura reçu les convocations des deux joueurs pour le stage olympique, auquel Barcola et Zaïre-Emery ne pourront de toute façon pas se rendre avant que le parcours des Bleus à l’Euro ne soit terminé », explique L’E.

Une autre formation de Ligue 1 va également refuser de libérer ses joueurs, le LOSC. Le président lillois, Olivier Létang, a indiqué qu’il ne comptait pas libérer Lucas Chevalier, Bafodé Diakité et Leny Yoro et a contacté directement Thierry Henry pour lui annoncer la nouvelle. En terminant à la quatrième place, Lille aura besoin de toutes ses forces vives pour disputer le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, qui aura lieu les 6 et 13 août. « J’ai appelé mes joueurs concernés et ils ont bien compris. Nous avons une échéance extrêmement importante pour notre club. Je suis président du LOSC et je défends ses intérêts (…) Si nous n’avions pas fini quatrièmes, nous aurions libéré nos joueurs, nous en avions informé le DTN (Hubert Fournier) il y a un mois. Maintenant, on doit tout mettre en oeuvre pour ne pas avoir de regrets. Comment pourrais-je expliquer à nos supporters, à nos partenaires économiques ou aux coéquipiers de Lucas ou de Bafodé qu’on va jouer notre qualification en Ligue des champions sans eux ? Personne ne comprendrait », a déclaré Olivier Létang. Pour rappel, Thierry Henry a jusqu’au 5 juillet pour donner sa liste définitive et il doit déjà retirer cinq noms de sa liste.