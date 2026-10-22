Le PSG ne compte pas recruter de gardien de but cet hiver

Depuis la moitié de la saison dernière, Matvey Safonov est le gardien numéro 1 du PSG. Malgré certaines rumeurs, le PSG n’envisage pas de recruter un autre gardien cet hiver.

Lors du mercato estival 2025, le PSG avait recruté Lucas Chevalier pour venir garder ses buts après le départ de Gianluigi Donnarumma pour Manchester City. L’international français était titulaire pratiquement toute la première partie de saison malgré quelques erreurs. Touché à la cheville à la fin du mois de novembre, il avait laissé sa place à Matvey Safonov. Le portier russe a brillé pendant l’absence de l’ancien Lillois et a terminé la saison en tant que numéro 1. Cet été, il a été confirmé à ce poste malgré les approches du PSG pour Zion Suzuki, dont le transfert a capoté dans la dernière ligne droite des négociations. Ces derniers jours, des rumeurs évoquaient un possible souhait du PSG de recruter un nouveau gardien.

Les dirigeants parisiens satisfaits des prestations de Safonov

S’il réalise de belles performances, Matvey Safonov a aussi des moments de faiblesse, comme sur le premier but du FC Barcelone lors de la victoire du PSG dans le cadre de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des champions mardi soir (4-2). Des rumeurs démenties par Olivier Tallaron. Le journaliste spécialiste du PSG pour Canal Plus indique qu’il n’y aura pas de recrutement de gardien pour le PSG lors du mercato hivernal. Il poursuit en indiquant que les dirigeants parisiens sont satisfaits des prestations du gardien russe.