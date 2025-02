Le PSG ne compte pas se séparer de Gonçalo Ramos

Ces dernières heures, une rumeur évoquait un possible départ de Gonçalo Ramos du PSG pour rejoindre la Juventus Turin. Une rumeur démentie par la presse française.

Touché à la cheville lors de la première journée de Ligue 1 en août dernier, Gonçalo Ramos avait été opéré et avait manqué trois mois de compétition. De retour sur les terrains le 26 novembre dernier, l’international portugais a marqué six buts et délivré deux passes décisives en quinze matches. Des buts qu’il a souvent marqué en étant remplaçant. Ces dernières heures, un média portugais et Tuttosport indiquaient que Jorge Mendes, son agent, était à Turin pour proposer l’attaquant à la Juventus Turin en prêt.

Une fake news

Une information qui a très vite été démentie par certains journalistes français spécialistes du mercato, Sur leurs comptes X, Santi Aouna ou encore Arthur Perrot ont répondu avec une croix rouge sur l’information du média portugais Maisfutebol. Ce dernier indiquait que Jorge Mendes était hier à Turin pour s’occuper d’un potentiel deal pour l’ancien du Benfica. Le PSG ne compterait pas vendre son joueur, mais serait prêt à négocier un prêt qui serait bénéfique pour toutes les parties. Une information démentie, donc, par la presse française.